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Ankara Haberleri: Özhaseki: 25 ilçeye ağabeylik yapacağım

ANKARA HABERLERİ

Özhaseki: 25 ilçeye ağabeylik yapacağım

Murat YILMAZ
14.01.2019 - 14:22Son Güncelleme :

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte önceki gün Hoşumlu Derneği (HOŞDER) tarafından Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Yozgatlılar Arabaşı Gecesi’ne katıldı.

Murat YILMAZ

 

Bütün ilçe belediye başkanlarıyla uyumlu çalışacağını vurgulayan Özhaseki, özetle şunları söyledi: “Ankara için ne söylüyorsak Allah’ın izniyle beş sene sonunda hepsini gerçekleştirmiş olarak, helalleşerek huzurlarınızdan ayrılırız. Kapımız herkese açık, saklımız gizlimiz de yok çok şükür. Etimesgut’la ilgili de çok güzel projelerimiz var. Sıkışan İstasyon Caddesi’ni genişletmek, rahatlatmak iş başına geldiğimizde ilk işlerimizden biri olacak.

BÜYÜKŞEHİR İSEN VERECEKSİN

21 yıl belediye başkanlığı yapan, bütün projeleri bire bir gerçekleştiren birisi olarak, 25 ilçe belediye başkanı kardeşimin de ağabeyliğini yapacağım. Onların yanında olacağım. Birlikte kol kola gireceğiz. Orada ne sorun varsa üzerine gidip beraber çözeceğiz. Burada Enver (Enver Demirel) kardeşimle inşallah birlikte hizmete talibiz. Her gün gece gündüz Etimesgut’un işlerini istişare edeceğiz. Birlikten rahmet ve hizmet doğacak. Doğrusu Büyükşehir’e yakışan da vermek. Büyükşehir isen vereceksin, yardım edeceksin. İnşallah biz bunu beraber yaparız.”
Programa, Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Enver Demirel ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Özhaseki: 25 ilçeye ağabeylik yapacağım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ocak 2019 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Özhaseki: 25 ilçeye ağabeylik yapacağım haberi güncellenecektir.

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