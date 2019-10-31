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Ankara Haberleri: Otomobille çarpıştı savruldu takla attı

ANKARA HABERLERİ

Otomobille çarpıştı savruldu takla attı

Caner ÜNVER/DHA
31.10.2019 - 17:03 |Son Güncelleme :

Ankara'da, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Caner ÜNVER/DHA

Kaza, önceki gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Yenimahalle Hipodrom Caddesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde meydana geldi. İvedik Caddesi yönünde giden Bayram O. yönetimindeki 06 BNR 359 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Harun P. yönetimindeki 06 MYR 75 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücüler Bayram O. ile Harun P. yaralandı.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bayram O., sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye gitmemek için direnen Bayram O. güçlükle ikna edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı olan kamyonet sürücüsü Harun P.'ye ise ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılması, yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otomobille çarpıştı savruldu takla attı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Ekim 2019 tarihinde saat 17 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otomobille çarpıştı savruldu takla attı haberi güncellenecektir.

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