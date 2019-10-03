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Ankara Haberleri: Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

ANKARA HABERLERİ

Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

AA
03.10.2019 - 09:22Son Güncelleme :

Mamak’ta halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi, geride gözü yaşlı ailelerini ve yarım kalan hikâyelerini bıraktı.

AA

Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın dedeleri Muzaffer Sarıyıldız (70) ve Ali İhsan Demirtaş (67) torunlarını otobüs kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor. Adaletin en kısa sürede yerine gelmesini isteyen dede Muzaffer Sarıyıldız, “Emre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için Çankaya'da bir lokantada garsonluk yapıyordu. Kaza günü yanımıza geldi, bize durduk yere 'hakkınızı helal edin' diyerek gitti. Helallik istemesi beni çok duygulandırdı” diye konuştu. Ali İhsan Demirtaş ise otobüs şoförlerinin eğitimli kişilerden seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

11 KİŞİLİK AİLESİNE BAKIYORMUŞ

Diğer kaza kurbanı 26 yaşındaki Irak uyruklu Younis Abdullah'ın ağabeyi Abdalkarm Abdullah da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi. Kardeşinin lokantada garsonluk yaparak 11 kişiye baktığını dile getiren Abdullah, “11 kişilik ailemizde 4 engelli hastamız var. Tek başına hepsine bakıyordu” dedi.

Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

4 ÇOCUĞU EVLAT EDİNEREK BÜYÜTMÜŞ

Kazada ölenlerden Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti. Akalın, “Komşumuz asla kimsenin sözünü etmeyen bir insandı. Her zaman hayır işleriyle uğraşırdı. Çok dürüst bir hanımefendiydi. O gün bankaya işlemleri için gidiyordu” şeklinde konuştu. İki çocuk annesi Türkan Kayış'ın eşi Oğuz Kayış ise fatura ödemek için evden ayrılan eşini kazada kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı. 

Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Özel halk otobüsünün şoförü Baki A. da sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savunmasında, düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A., durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu. 15 yıllık şoför olduğunu belirten Baki A., pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı haberi güncellenecektir.

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