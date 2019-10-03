Otobüs kazası yarım kalan hikâyeler bıraktı

Kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın dedeleri Muzaffer Sarıyıldız (70) ve Ali İhsan Demirtaş (67) torunlarını otobüs kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor. Adaletin en kısa sürede yerine gelmesini isteyen dede Muzaffer Sarıyıldız, “Emre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için Çankaya'da bir lokantada garsonluk yapıyordu. Kaza günü yanımıza geldi, bize durduk yere 'hakkınızı helal edin' diyerek gitti. Helallik istemesi beni çok duygulandırdı” diye konuştu. Ali İhsan Demirtaş ise otobüs şoförlerinin eğitimli kişilerden seçilmesi gerektiğini vurguladı.

11 KİŞİLİK AİLESİNE BAKIYORMUŞ

Diğer kaza kurbanı 26 yaşındaki Irak uyruklu Younis Abdullah'ın ağabeyi Abdalkarm Abdullah da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi. Kardeşinin lokantada garsonluk yaparak 11 kişiye baktığını dile getiren Abdullah, “11 kişilik ailemizde 4 engelli hastamız var. Tek başına hepsine bakıyordu” dedi.

4 ÇOCUĞU EVLAT EDİNEREK BÜYÜTMÜŞ

Kazada ölenlerden Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti. Akalın, “Komşumuz asla kimsenin sözünü etmeyen bir insandı. Her zaman hayır işleriyle uğraşırdı. Çok dürüst bir hanımefendiydi. O gün bankaya işlemleri için gidiyordu” şeklinde konuştu. İki çocuk annesi Türkan Kayış'ın eşi Oğuz Kayış ise fatura ödemek için evden ayrılan eşini kazada kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Özel halk otobüsünün şoförü Baki A. da sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Savunmasında, düşük hızla seyrettiğini öne süren Baki A., durağa yaklaşmak için sağa manevra yaptığını, bu sırada frene bastığını, aracın durmadığını ancak ikinci basışta frenin tuttuğunu savundu. 15 yıllık şoför olduğunu belirten Baki A., pişmanlık duyduğunu ve vicdan azabı çektiğini ifade etti.