Oto pazarı Bilmecesi

Araç alım satımı için gelenler pazar alanının kapalı olduğunu görünce yan taraftaki boş alana araçlarını park ederek satış yaptı. Satıcılar ilk önce ücretsiz denilen alanda sonradan ücret alındığını iddia etti.

Yenimahalle Macunköy’de pazar günleri açık olan ve yıllardır ikinci el araç alışverişinin yapıldığı Gimat Açık Oto Pazarı’na dün gelenler ‘kapalı’ şoku yaşadı. Vatandaşlar pazar yerinin kapalı olduğunu görünce pazarın yanındaki boş araziye araçlarını park ederek satış yapmak zorunda kaldı. Pazarın kapalı olması nedeniyle sabah saatlerinde kargaşa yaşandı. Girişlerde yol kenarlarına park edilen araçlar yüzünden uzun araç kuyrukları da oluştu.

ÖNCE ÜCRETSİZ SONRA ÜCRETLİ

Araç satanların iddiasına göre sabah saatlerinde yaşanan kargaşa sebebiyle boş araziden ilk önce ücret alınmadı daha sonra öğle saatlerinde 20 TL ücret alındı. Pazarda araç alım satımı yapan Ferhat Bilgin, “Dün (cumartesi) bize oto pazarı açık denildi. 6 tane araç getirdik. Ücretlerini verdik. Sabah geldiğimizde şok yaşadık. Zabıta bizi içeriye almadı. Sonra buraya yönlendirildik. Önce ücretsiz denildi. Şimdi de kavga dövüş çıkmasın diye tekrar 20 TL ücret verdik” dedi.

AKIBETİ NE OLACAK BİLMİYORUZ

Pazarda araç satışı yapan bir diğer kişi ise “AVM yapımından sonra burada alan küçüldü. Keçiören’deki Ovacık Otoparkı’na taşındı. Kafalarına göre değişiklik yapıyorlar. Buranın akıbeti ne olacak kimse tam manasıyla bilmiyor” diye konuştu.

İCRADAN SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Yenimahalle’deki Açık Oto Pazarı geçtiğimiz günlerde icradan satışa çıkarılmıştı. İki ayrı taşınmaz halindeki satışın toplam bedeli 99 milyon 622 bin 500 TL olarak belirlenirken açık artırma usulü ile satılacak olan arazinin ihalesi 7 Ağustos’ta yapılacak.