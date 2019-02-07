Öncelik hayatın öncelik yayanın

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyanın startı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılan etkinlikle verildi. Bakan Soylu, 2017’de 7 bin 427 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunların bin 681’inin yaya olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Trafikte yolun karşısına geçmeye çalışanların türlü zorluklarla karşılaşıyor. Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Trafikte yapılan denetim ve uygulamalar sayesinde son 3 ayda trafik kazalarında meydana gelen ölümlerde yüzde 36,5 oranında azalma meydana geldi. Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar. Her şey ceza değil.

YAYAYI GÖRÜNCE YAVAŞLAYACAK

Önceden bize okullarda hep şunu öğretirlerdi, ilk önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakacağız. Bunun anlamı şuydu, trafikte sorumluluk yayaya aittir. Arabayı kollayacaksın ondan sonra yol boşsa çıkacaksın. Eğer bir şey olursa dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kusur yine sana yazılacak. Oysa yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak.”

BAKAN ERSOY: EN BÜYÜK ROL TRAFİKTE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplumun refah ve yaşam kalitesinin önemine değinerek, “Bunda en büyük rol trafiktedir. Toplum kalabalıklaştıkça toplumda yaşayabilmek için birbirimize saygılı olmalı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun bizim önceliğimiz olması gerekiyor” dedi.

Etkinlik alanında trafik kazalarında takla anında yaşananların tecrübe edilebildiği bir platformda kuruldu. Vatandaşlar simülatöre binerek takla anında yaşananları test etti.