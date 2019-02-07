Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Öncelik hayatın öncelik yayanın

Ankara Haberleri: Öncelik hayatın öncelik yayanın

ANKARA HABERLERİ

Öncelik hayatın öncelik yayanın

Mert Gökhan KOÇ
07.02.2019 - 09:20Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı 2019’un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesinin ardından ülke genelinde ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla bir kampanya başlattı.

Mert Gökhan KOÇ

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyanın startı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yapılan etkinlikle verildi. Bakan Soylu, 2017’de 7 bin 427 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, bunların bin 681’inin yaya olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: “Trafikte yolun karşısına geçmeye çalışanların türlü zorluklarla karşılaşıyor. Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Trafikte yapılan denetim ve uygulamalar sayesinde son 3 ayda trafik kazalarında meydana gelen ölümlerde yüzde 36,5 oranında azalma meydana geldi. Devlet trafik kazalarının önlenmesi için hem eylem yapar hem de gereğini yapar. Her şey ceza değil.

YAYAYI GÖRÜNCE YAVAŞLAYACAK

Önceden bize okullarda hep şunu öğretirlerdi, ilk önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakacağız. Bunun anlamı şuydu, trafikte sorumluluk yayaya aittir. Arabayı kollayacaksın ondan sonra yol boşsa çıkacaksın. Eğer bir şey olursa dikkatsizlik ve tedbirsizlikten kusur yine sana yazılacak. Oysa yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak.”

BAKAN ERSOY: EN BÜYÜK ROL TRAFİKTE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplumun refah ve yaşam kalitesinin önemine değinerek, “Bunda en büyük rol trafiktedir. Toplum kalabalıklaştıkça toplumda yaşayabilmek için birbirimize saygılı olmalı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun bizim önceliğimiz olması gerekiyor” dedi.

Öncelik hayatın öncelik yayanın

Etkinlik alanında trafik kazalarında takla anında yaşananların tecrübe edilebildiği bir platformda kuruldu. Vatandaşlar simülatöre binerek takla anında yaşananları test etti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Öncelik hayatın öncelik yayanın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2019 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Öncelik hayatın öncelik yayanın haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Güzel günler yakın

Güzel günler yakın

Gerede suyu yakında akacak

Gerede suyu yakında akacak

Hurda temizliğinde yavru köpek yaralandı

Hurda temizliğinde yavru köpek yaralandı

Sağanak yağış trafiği tıkadı

Sağanak yağış trafiği tıkadı

Taşdelen: Karnemizi 31 Mart’ta alacağız

Taşdelen: Karnemizi 31 Mart’ta alacağız

EGO’da unutulanlar satışa çıkıyor

EGO’da unutulanlar satışa çıkıyor

Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

Atatürk Hastanesi bu pazartesi yeni yerinde

Mansur Yavaş: Kızılay’a ‘araç trafiği olmayan günler olsun mu’ referandumu

Mansur Yavaş: Kızılay’a ‘araç trafiği olmayan günler olsun mu?’ ref...

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara5 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.