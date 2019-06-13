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Ankara Haberleri: Önceliğimiz Başkent’in altyapısını güçlendirmek

ANKARA HABERLERİ

Önceliğimiz Başkent’in altyapısını güçlendirmek

Hürriyet Haber
13.06.2019 - 15:31Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te şiddetli yağışların ardından su taşkınlarının meydana geldiği bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hürriyet Haber

Başkan Yavaş, Etimesgut ve Karataş mahallelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, ev ve iş yerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşananlar hakkında detaylı bilgi aldı. Benzer felaketlerin yaşanmaması için altyapısı sorunlu cadde ve sokakların tek tek tespit edileceğini belirten Başkan Yavaş, “Başkent’imize hiç yakışmayan ve olmasını istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık. Su taşkınları nedeniyle ne yazık ki can kayıpları da yaşadık. Ben yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. İncelemelerinde vatandaşların ve esnafın sorunlarını da not alarak kurmaylarına çözüm talimatı veren Yavaş, “Bir şehrin gelişmişliği ve modernliği altyapısının gücüyle orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak da önceliğimiz şehre makyaj yapmak değil, Başkent’in altyapısını en kısa sürede güçlendirmek olacaktır” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önceliğimiz Başkent’in altyapısını güçlendirmek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Haziran 2019 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önceliğimiz Başkent’in altyapısını güçlendirmek haberi güncellenecektir.

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