Önceliğimiz Başkent’in altyapısını güçlendirmek

Başkan Yavaş, Etimesgut ve Karataş mahallelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, ev ve iş yerleri zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşananlar hakkında detaylı bilgi aldı. Benzer felaketlerin yaşanmaması için altyapısı sorunlu cadde ve sokakların tek tek tespit edileceğini belirten Başkan Yavaş, “Başkent’imize hiç yakışmayan ve olmasını istemediğimiz görüntülerle karşı karşıya kaldık. Su taşkınları nedeniyle ne yazık ki can kayıpları da yaşadık. Ben yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. İncelemelerinde vatandaşların ve esnafın sorunlarını da not alarak kurmaylarına çözüm talimatı veren Yavaş, “Bir şehrin gelişmişliği ve modernliği altyapısının gücüyle orantılıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak da önceliğimiz şehre makyaj yapmak değil, Başkent’in altyapısını en kısa sürede güçlendirmek olacaktır” diye konuştu.
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