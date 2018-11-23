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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
23.11.2018 - 09:42Son Güncelleme :

WhatsApp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla omuz omuza vererek kentin sorunlarını gündeme taşımaya ve Ankaralıların sesi olmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokakları
PARK YOLU ENKAZ DOLU

* Çankaya’da 50. Yıl Parkı’na giden yolda yıkılan binaların enkazı 6 aydır bekliyor. Parkı görmeye giden misafirler bu enkazın içerisinden geçerek ulaşmak zorunda kalıyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları
SEFERLER BEŞ DAKİKADA BİR OLSUN

* BAŞKENTRAY’ın tren seferlerinde sıkıntılı bekleyişler yaşanıyor. Bağderesi istasyonunda yüzlerce insan tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle mağdur oldu. İşlerine okullarına yetişemeyen vatandaş, seferlerin azlığından şikâyet ediyor. Bunun üstüne tren makaslarında yaşanan arızalar nedeniyle uzun süreli beklemeler oluyor. Lütfen söz verildiği gibi seferler 5 dakikada bir olsun. Vagonlara sığmıyoruz.

Okurların gözünden Ankara sokakları
AĞACI ASFALTA GÖMDÜLER

* Altındağ Çamlık Mahallesi’nde Çamlık Parkı’nın 1881. Cadde kısmında asfalt yaması yapıldı. Yamanın ardından yol kenarındaki ağaç asfalta gömüldü.

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