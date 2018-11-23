Okurların gözünden Ankara sokakları



PARK YOLU ENKAZ DOLU

* Çankaya’da 50. Yıl Parkı’na giden yolda yıkılan binaların enkazı 6 aydır bekliyor. Parkı görmeye giden misafirler bu enkazın içerisinden geçerek ulaşmak zorunda kalıyor.



SEFERLER BEŞ DAKİKADA BİR OLSUN

* BAŞKENTRAY’ın tren seferlerinde sıkıntılı bekleyişler yaşanıyor. Bağderesi istasyonunda yüzlerce insan tren seferlerinin gecikmesi nedeniyle mağdur oldu. İşlerine okullarına yetişemeyen vatandaş, seferlerin azlığından şikâyet ediyor. Bunun üstüne tren makaslarında yaşanan arızalar nedeniyle uzun süreli beklemeler oluyor. Lütfen söz verildiği gibi seferler 5 dakikada bir olsun. Vagonlara sığmıyoruz.



AĞACI ASFALTA GÖMDÜLER

* Altındağ Çamlık Mahallesi’nde Çamlık Parkı’nın 1881. Cadde kısmında asfalt yaması yapıldı. Yamanın ardından yol kenarındaki ağaç asfalta gömüldü.