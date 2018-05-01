Okurların gözünden Ankara sokakları



ANITKABİR’DEKİ ÇÖP SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

◊ ANITKABİR önünde hafta sonu yaşanan çöp sorunu halen devam ediyor. Özellikle de hafta sonları Anıtkabir’e yurt içinden ve yurt dışından turlar geliyor. Gelince de çöplerini, Gençlik Caddesi’nde yol kenarında bırakıyorlar. Başkent’in göbeğine yakışmıyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bölgeye çöp kovası getirebilir ya da hafta sonuna özel olarak daha fazla temizlik görevlisi orada çalıştırabilir.

◊ BATIKENT’in her tarafı köpek oldu fakat hiç bir belediye ilgilenmiyor. Özellikle Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin yanındaki bölgede sayıları çok fazla. Çocuklarımız sokaklarda gezemiyor. Yenimahalle Belediyesi ‘biz sadece alır kısırlaştırır ve aşılarını yapıp bırakırız’ diyor. Büyükşehir Belediyesi ise ‘ilçe belediyeler toplar bize getirir’ yanıtını veriyor.

◊ PODİUM AVM’deki ASKİMATİK cihazı işlem bedeli alıyor, ekranda fişinizi alınız yazıyor ancak bilgi fişi vermiyor. Tahminen cihaz içindeki fiş bitti. Bu üçüncü alışım, 3 aydır yazdırma fişi konmamış. Ne kadar yüklendi, kaç TL ödedik gibi bilgileri alamıyoruz. Acilen yazdırma fişi konmalı.

◊ BATIKENT’te Ergazi Mahallesi’nde oturuyorum. Başıboş sokak köpekleri büyük tehlike arz ediyor. Toplu halde her yerdeler, özellikle hava kararınca ve sabah erken saatlerde dışarı çıkılamıyor. Herkesin de otomobili yok maalesef.

◊ MUSTAFA Kemal Mahallesi’nin orta yerinde 6 ayı aşkın süredir ortadan kaldırılamayan, inşaat malzemesi atıklarının yer aldığı ve çevre ile görüntü kirliliğinin bir arada yer aldığı bir alan var. Mahalle sakinleri Çankaya Belediyesi’nin bu araziyi ne zaman temizleyeceğini merakla bekliyor.

◊ Bülent VAROL