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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara sokakları

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Okurların gözünden Ankara sokakları

Hürriyet Haber
01.05.2018 - 14:03Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Yerel Haberler
Hürriyet Haber

Okurların gözünden Ankara sokakları
ANITKABİR’DEKİ  ÇÖP SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

◊ ANITKABİR önünde hafta sonu yaşanan çöp sorunu halen devam ediyor. Özellikle de hafta sonları Anıtkabir’e yurt içinden ve yurt dışından turlar geliyor. Gelince de çöplerini, Gençlik Caddesi’nde yol kenarında bırakıyorlar. Başkent’in göbeğine yakışmıyor, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bölgeye çöp kovası getirebilir ya da hafta sonuna özel olarak daha fazla temizlik görevlisi orada çalıştırabilir.

Okurların gözünden Ankara sokakları
ÇOCUKLARIMIZ  SOKAKTA GEZEMİYOR

◊ BATIKENT’in her tarafı köpek oldu fakat hiç bir belediye ilgilenmiyor. Özellikle Yenimahalle Devlet Hastanesi’nin yanındaki bölgede sayıları çok fazla. Çocuklarımız sokaklarda gezemiyor. Yenimahalle Belediyesi ‘biz sadece alır kısırlaştırır ve aşılarını yapıp bırakırız’ diyor. Büyükşehir Belediyesi ise ‘ilçe belediyeler toplar bize getirir’ yanıtını veriyor.

Okurların gözünden Ankara sokakları

 

ASKİMATİK BİLGİ  FİŞİ VERMİYOR

◊ PODİUM AVM’deki ASKİMATİK cihazı işlem bedeli alıyor, ekranda fişinizi alınız yazıyor ancak bilgi fişi vermiyor. Tahminen cihaz içindeki fiş bitti. Bu üçüncü alışım, 3 aydır yazdırma fişi konmamış. Ne kadar yüklendi, kaç TL ödedik gibi bilgileri alamıyoruz. Acilen yazdırma fişi konmalı.

Okurların gözünden Ankara sokakları
ERGAZİ’DE DIŞARI ÇIKILAMIYOR

◊ BATIKENT’te Ergazi Mahallesi’nde oturuyorum. Başıboş sokak köpekleri büyük tehlike arz ediyor. Toplu halde her yerdeler, özellikle hava kararınca ve sabah erken saatlerde dışarı çıkılamıyor. Herkesin de otomobili yok maalesef.

ALTI AYDIR KALDIRILAMADI

◊ MUSTAFA Kemal Mahallesi’nin orta yerinde 6 ayı aşkın süredir ortadan kaldırılamayan, inşaat malzemesi atıklarının yer aldığı ve çevre ile görüntü kirliliğinin bir arada yer aldığı bir alan var. Mahalle sakinleri Çankaya Belediyesi’nin bu araziyi ne zaman temizleyeceğini merakla bekliyor.

◊ Bülent VAROL

Etiketler: Whatsupp , SORUNÇÖZER

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara sokakları haberi güncellenecektir.

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