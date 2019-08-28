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Ankara Haberleri: Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi

ANKARA HABERLERİ

Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi

AA
28.08.2019 - 16:16Son Güncelleme :

İstanbul'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 13 zam yapılmasının ardından gözler Ankara’ya çevrildi.

AA

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Seyfi, başkentte yeni eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış önerdiklerini söyledi. Ankara’da okul servisleri için uygulanacak yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okul servislerine yüzde 13 zam teklifi haberi güncellenecektir.

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