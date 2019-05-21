Başkent Ankara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı önceki gün sabahın erken saatlerinden itibaren coşkuyla kutladı. Türk bayrakları ile kırmızı beyaza bürünen kentte kutlamalar akşam da devam etti. Atatürk Kültür Merkezi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu’nun (FOMGET) gösterileriyle renklenen kutlama programına yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Kent Orkestrası’nın çaldığı unutulmaz şarkıları da birlikte seslendirdi. Sevilen sanatçı Haluk Levent’in konser verdiği gecede, tek yürek olan vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ve fenerlerle şarkılara eşlik etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sahneye birlikte çıktığı Haluk Levent, Başkan Yavaş’ı Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemden tanıdığını belirterek, “Herhalde en fazla Beypazarı’nda konser verdim. Başkanımızla oradan tanışıyorum. Bugün de burada kendisiyle ve sizlerle birlikte olmak bana onur verdi” dedi.

BİRLİKTE SELAMLADILAR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ile birlikte Başkentlileri selamlayan Başkan Yavaş, 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünde şu mesajları verdi: “Sevgili gençler, hiç tevazu göstermeyin, bu başarı sizindir. Sizlerin varlığı, inancı ve inanılmaz desteğiyle Ankara’mız bugünleri gördü. 19 Mayıs 1919’da başlayan kutlu yürüyüşün yıl dönümünde, sizlere inanarak ve güvenerek söylüyorum, o büyük ruh hep yaşayacak ve yaşatılacaktır. Bu vatan asla bölünemez, devletimiz asla yıkılamaz. Milletimiz en zayıf anında bile toprağına, namusuna, tarihine sahip çıkmış, yıkılmaz zannedilen düşmanlarıyla baş ederek, istiklalini korumuştur. Gururla ifade ediyorum ki bu gerçek hiçbir zaman değişmeyecektir. 19 Mayıs’ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Yeni nesilleri bu bayram şuuruyla yetiştireceğiz. Atatürk’ün en büyük emanetlerinden birisi olan Ankara’yı layık olduğu yere, hep daha ileriye taşıyacak, bu ülkenin göz bebeği olarak koruyacağız.”

BANDIRMA VAPURU ALTINPARK’TA

Başkent’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlama adreslerinden biri de Altınpark oldu. ANFA Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan temsili Bandırma Vapuru, Altınpark’a yerleştirildi. Samsun’dan sporcu gençlerin getirdiği Türk Bayrağı ve toprağı ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu teslim aldı. Ankaralılar Bandırma Vapuru önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Türk Bayraklarını taşıyan kortejin yürüyüşüyle devam eden, zeybek ekibi, bando ve mehteran takımı gösterileri, Grup Oyalama, Cüneyt Özgür ve MÜZED Faik Canselen Korosu’nun konserleriyle daha da renklenen program, fener alayı geçişi ve göz kamaştıran havai fişek gösterileriyle sona erdi.