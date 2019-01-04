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Ankara Haberleri: Muhtar adaylarına pankart yasağı

ANKARA HABERLERİ

Muhtar adaylarına pankart yasağı

Sedat CENİKLİ
04.01.2019 - 14:57Son Güncelleme :

Seçim çalışmalarında propaganda amacıyla cadde ve sokaklara pankart, döviz ve afiş asan muhtar adayları hakkında işlem yapılacak. Görüntü kirliliğini önlemeyi amaçlayan uygulamada adaylar, sadece el ilanı dağıtabilecek.

Sedat CENİKLİ

Başkent’te, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi yürütülecek seçim kampanyalarında görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olabilecek propaganda yöntemlerinin terk edilmesi çağrısının ardından harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürülüğü’nce yerel seçimlerin huzurlu ve güvenli geçmesi amacıyla il ve ilçe emniyet müdürlükleri ile amirliklerinde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezleri, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) daha önce açıkladığı propaganda yasakları konusunda muhtar adaylarına tebligat göndermeye başladı. Sincan ve Etimesgut’taki muhtar adaylarına ulaşan Seçim Koordinasyon Merkezleri’nde görevli polis memurlarının imzalarını taşıyan tebligatlarda, YSK’nın açıkladığı yasaklar hatırlatılarak, uymayan adaylara cezai işlem yapılacağı belirtildi.

SADECE EL İLANI DAĞITABİLECEKLER

Muhtar adayları, “Seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce resimli ve kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbualarını dağıtabileceklerine; muhtar adaylarının asmış olduğu pankart-döviz-afiş vb. reklamların asılmayacağı ve asılı pankart-döviz-afişlerin kaldırılması; kaldırılmaması durumunda seçim kanununa muhalefetten gerekli işlem yapılacağı; belirtilen tarihler arasında cadde, iş yerlerine, balkonlara, billboardlara, apartmanlara, araçlara, aydınlatma direklerine vb. halkın görebileceği yerlere asılmasının yasak olduğu; muhtar adaylarının sadece el ilanı dağıtabilecekleri YSK kararına belirtilmiştir” yazılı tebligatları, “Yukarıda belirtilen yasaklara uymamam halinde hakkımda işlem yapılacağı tarafıma tebliğ edildi” bölümünü imzalayarak teslim aldı.

ADAYLARDAN UYGULAMAYA DESTEK

Ellerine ulaşan tebligattan memnun olduklarını belirten muhtar adayları ise şunları söyledi:

“Güzel bir uygulama. Her seçim dönemi trafo kapakları, elektrik panoları, direkler, jeneratör kabinleri tanıtım afiş ve broşürleriyle doluyor. Yapıştırıldıkları için seçim bittikten sonra bile aylarca çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konya dikkat çekmişti. Propaganda yapılsın ama kirletilmeden yapılsın. Bir de işin maddi boyutu var tabii. O yüzden bu uygulamanın yanındayız.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KİRLİLİK OLUŞTURAN YÖNTEMLERİ TERK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 6 Aralık’taki genişletilmiş il başkanları toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her seçim döneminde caddeler, sokaklar, elektrik direkleri parti bayraklarıyla, afişlerle, pankartlarla donatılıyordu. Aslında bununla ilgili bir düzenleme de yapıldı fakat kimse uymadı. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında bu tür görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırılmayacak.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Muhtar adaylarına pankart yasağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2019 tarihinde saat 14 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Muhtar adaylarına pankart yasağı haberi güncellenecektir.

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