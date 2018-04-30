Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, Antalya’dan örnek verdiği “motosikleti fark edin” uyarı levhalarının, Ankara’da da uygulanması gerektiğini söylüyor.
CANLAR YANMASIN
Sağlam, “İki teker üzerinde ekmeğinin peşinde koşuşturan emekçi motokuryelerimiz kazalar yaşamasın, sakatlanmasın, hayatlarını kaybetmesin. Bizim tek amacımız, trafikteki sürücülerde farkındalık yaratmak” diyor.
Ankara’da, trafiğe kayıtlı 46 binin üzerinde motosiklet bulunuyor.
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