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Ankara Haberleri: Motosikleti fark edin

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Motosikleti fark edin

Hürriyet Haber
30.04.2018 - 01:00Son Güncelleme :

Ankara’daki motosiklet sürücüleri, bulvar ve caddelere “motosikleti fark edin” yazılı uyarı levhaları konulmasını istiyor.

Hürriyet Haber

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, Antalya’dan örnek verdiği “motosikleti fark edin” uyarı levhalarının, Ankara’da da uygulanması gerektiğini söylüyor.

CANLAR YANMASIN

Sağlam, “İki teker üzerinde ekmeğinin peşinde koşuşturan emekçi motokuryelerimiz kazalar yaşamasın, sakatlanmasın, hayatlarını kaybetmesin. Bizim tek amacımız, trafikteki sürücülerde farkındalık yaratmak” diyor.

Ankara’da, trafiğe kayıtlı 46 binin üzerinde motosiklet bulunuyor.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Motosikleti fark edin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Nisan 2018 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Motosikleti fark edin haberi güncellenecektir.

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