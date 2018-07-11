Mogan’da temizlik farkı ortaya çıktı

GölbaşıI Mogan Gölü’ndeki dip çamuru temizlik çalışmaları devam ediyor. Haziran 2017’de başlayan temizlik çalışmaları sonucunda göl yüzeyindeki temiz ve kirli kısımlar, hava kamerası görüntülerinde belli olmaya başladı. Drone ile kaydedilen görüntülerinde gölün temizlenen kısmının mavi, temizlenmeye devam eden alanın ise yeşil renge sahip olduğu görülüyor. Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en büyük iç su dip temizliği projesi olan Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışması dört gemiyle yürütülüyor. Ana gemi İmbat ile birlikte UHDB tarama gemisi, bir yosun temizleme gemisi bir de kıyılardaki çamuru orta kısıma atan küçük bir gemi bulunuyor.

YÜZDE 55’İ TEMİZLENDİ

Ana gemi İmbat saatte 4 bin metreküp çamuru alarak borulara aktarıyor. Borularla göle 3 kilometre uzaklıktaki şantiyeye iletilen çamur, burada geotekstil susuzlaştırma tüpleri vasıtasıyla süzülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar gölden çıkarılan çamurlu su miktarı 1 milyon 500 bin metreküpü geçerken gölün yüzde 55’i temizlenmiş oldu.

KAPASİTE ARTIŞI GÜNDEMDE

Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmasında kapasitenin artırılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Bu yönde bir karar alınırsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni adıyla Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol yenilenecek. Bu kapsamda gölün daha da derinine inilerek temizliğin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

BALIK MİKTARI ÇOĞALIYOR

Göldeki temizlik çalışması, balık miktarının artışını da olumlu etkiledi. Geçen ay ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında 15 bin yavru sazan balığının bırakıldığı gölün temizlenen güney kısmında çürümüş ot olmadığı için balıkların daha rahat yaşadığı ve üremelerinin hızlandığı belirtildi.

SU SPORLARI VE OLTA BALIKÇILIĞININ MERKEZİ OLACAK

Mogan Gölü’nün sadece Gölbaşı’nın değil Ankara’nın kıymetli bir değeri olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Mogan Gölü’nün temizliği, hayaldi gerçek oldu. Göl temizlendikten sonra Ankara’nın su sporları ve olta balıkçılığı konusunda merkezi olacak. Gölün bir daha kirlenmesine de izin vermeyeceğiz. Bu büyük projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, eski TBMM Başkanımız Cemil Çiçek’e, o dönem Başbakanımız olan Binali Yıldırım’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız olan Mehmet Özhaseki’ye, Orman ve Su İşleri Bakanımız olan Veysel Eroğlu’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a ve bölge milletvekillerine teşekkür ediyoruz” dedi.