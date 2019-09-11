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Ankara Haberleri: Mogan kaçak yapılardan temizleniyor

ANKARA HABERLERİ

Mogan kaçak yapılardan temizleniyor

AA
11.09.2019 - 15:53Son Güncelleme :

Özel çevre koruma alanı kapsamında olan Mogan Gölü'nün çevresindeki kaçak yapılar, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

AA

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemleri kapsamında, göl kenarındaki bazı kulübe ve konteynerler kepçelerle taşındı, betonarme yapılar ise kepçelerle temizlendi. Koruma alanı kapsamındaki Eymir ve Mogan göllerinin 400'ün üzerinde bitki, 200'ün üzerinde de kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Çiftçi, yıkım işlemlerinin bölgenin sahip olduğu doğal zenginliğin geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftçi, bölgedeki 16 kaçak yapının tamamının kaldırılacağını açıkladı. Kara da, ilçede planlı ve güzel şehirleşme adına çaba gösterdiklerini, bu doğrultuda kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini kaydetti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan kaçak yapılardan temizleniyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Eylül 2019 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan kaçak yapılardan temizleniyor haberi güncellenecektir.

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