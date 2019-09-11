Mogan kaçak yapılardan temizleniyor

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Vedat Çiftçi ve Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kara gözetiminde gerçekleştirilen yıkım işlemleri kapsamında, göl kenarındaki bazı kulübe ve konteynerler kepçelerle taşındı, betonarme yapılar ise kepçelerle temizlendi. Koruma alanı kapsamındaki Eymir ve Mogan göllerinin 400'ün üzerinde bitki, 200'ün üzerinde de kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan Çiftçi, yıkım işlemlerinin bölgenin sahip olduğu doğal zenginliğin geleceğe taşınması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Çiftçi, bölgedeki 16 kaçak yapının tamamının kaldırılacağını açıkladı. Kara da, ilçede planlı ve güzel şehirleşme adına çaba gösterdiklerini, bu doğrultuda kaçak yapılara müsaade etmeyeceklerini kaydetti.