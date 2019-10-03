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Ankara Haberleri: Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

ANKARA HABERLERİ

Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

Gökhan CEYLAN/DHA
03.10.2019 - 09:23Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Mithatpaşa Caddesi’nde 5 katlı bir binada, 30 kadına tehditle fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Gökhan CEYLAN/DHA

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri Ayten A. ile birlikte Türkan K., M.Y., F.B., Ş.P., S.M., B.C.K., N.S. ve G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayten A. ve Türkan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı. Binada bulunan bazı daireleri satın alan, bazılarını da kiralayan çetenin, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdığı belirlendi. Çalışmak istemeyen kadınların da aileleri ile tehdit edildiği öğrenildi.

VİLLADA LÜKS HAYAT SÜRMÜŞ

Kadınların hafta içi günlük 40, hafta sonu günlük 60-70 erkekle fuhuş yapması için kota koyan çete lideri Ayten A.’nın hesabına günlük 5 bin ile 15 bin TL arasında para aktarıldığı ve fuhuştan yıllık 20 milyon TL kazandığı tespit edildi. Fuhuştan kazandığı paralarla Muğla’daki bir villada lüks hayat süren çete lideri Ayten A.’nın, Ankara’daki binayı, odalardaki gizli kameralarla izlediği ve işleyişi denetleyerek çalışanlarına talimatlar verdiği belirlendi.


Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ekim 2019 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi haberi güncellenecektir.

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