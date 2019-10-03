Milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri Ayten A. ile birlikte Türkan K., M.Y., F.B., Ş.P., S.M., B.C.K., N.S. ve G.G. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayten A. ve Türkan K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer isimler serbest bırakıldı. Binada bulunan bazı daireleri satın alan, bazılarını da kiralayan çetenin, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdığı belirlendi. Çalışmak istemeyen kadınların da aileleri ile tehdit edildiği öğrenildi.



VİLLADA LÜKS HAYAT SÜRMÜŞ



Kadınların hafta içi günlük 40, hafta sonu günlük 60-70 erkekle fuhuş yapması için kota koyan çete lideri Ayten A.’nın hesabına günlük 5 bin ile 15 bin TL arasında para aktarıldığı ve fuhuştan yıllık 20 milyon TL kazandığı tespit edildi. Fuhuştan kazandığı paralarla Muğla’daki bir villada lüks hayat süren çete lideri Ayten A.’nın, Ankara’daki binayı, odalardaki gizli kameralarla izlediği ve işleyişi denetleyerek çalışanlarına talimatlar verdiği belirlendi.









