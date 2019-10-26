Mezat çetesine 28 tutuklama

Şüphelilerden ikisi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şüphelilerin esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı alanlara kalabalık gruplar halinde gittikleri, üçüncü şahısların üzerinde baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri ifade edildi. İhaleyi almak isteyenlerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri belirtilen şüphelilerin, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında tekliflerle ihaleleri kazandıkları kaydedildi.