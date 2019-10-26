Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mezat çetesine 28 tutuklama

Ankara Haberleri: Mezat çetesine 28 tutuklama

ANKARA HABERLERİ

Mezat çetesine 28 tutuklama

Hürriyet Haber
26.10.2019 - 15:27 |Son Güncelleme :

Ankara merkezli 9 ildeki operasyonda, mezat salonlarındaki ihalelere darp, baskı ve tehdit yoluyla başkalarının girmesini engelleyerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 79 zanlıdan 28'i tutuklanırken, 49'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Haber

Şüphelilerden ikisi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Şüphelilerin esnaf ve vatandaşların mezatlardaki ihalelere özgürce katılmasına engel oldukları, ihale salonlarına ya da ihalenin yapıldığı alanlara kalabalık gruplar halinde gittikleri, üçüncü şahısların üzerinde baskı kurarak ihaleye girmelerini engelledikleri ifade edildi. İhaleyi almak isteyenlerden bazılarına para karşılığı izin verdikleri belirtilen şüphelilerin, açık artırmaları istedikleri şekilde yönlendirerek piyasa değerinin çok altında tekliflerle ihaleleri kazandıkları kaydedildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mezat çetesine 28 tutuklama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ekim 2019 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mezat çetesine 28 tutuklama haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

540 çocuk Anıtkabir’i ziyaret etti

540 çocuk Anıtkabir’i ziyaret etti

Polis memurlarına çocuklardan sürpriz

Polis memurlarına çocuklardan sürpriz

Eski dostlar sahne alıyor

Eski dostlar sahne alıyor

Sunay Akın’ın sanat oyuncakları seçkisi

Sunay Akın’ın sanat oyuncakları seçkisi

Zayıflamak için öğün atlamayın

Zayıflamak için öğün atlamayın

Postmodern yorum

Postmodern yorum

Su taşkınlarına karşı önlem

Su taşkınlarına karşı önlem

Kadın muhtarların önceliği ‘yardım’

Kadın muhtarların önceliği ‘yardım’

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

27 Ekim 2019, Pazar
  • İmsak
    05:40
  • Güneş
    07:04
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:33
  • Akşam
    18:01
  • Yatsı
    19:20
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.