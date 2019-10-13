Metruk yapılar yıkılıyor

Çalışmalar kapsamında; Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi üzerinde bulunan 10 adet yapı belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı. Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı yıkım ekipler Cadde üzerinde bulunan ve yolu daraltan yapıların yıkımının ardından bölgede çevre düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi. İmar mevzuatına aykırı ve metruk durumdaki yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz. Kaçak yapılar için yasaları işletmeye devam edeceğiz. 2018 yılında 384 adet, 2019 yılında da 471 adet metruk yapıyı yıkarak imar planlarına uygun hale getirdik. Özellikle Demetevler, Karşıyaka bu bölgeler ilçemizde trafik yoğunluğunun da ekstra fazla olduğu yerler. Dolayısıyla trafiği de rahatlatmak adına bu çalışmaları yapmak zorundayız” dedi.