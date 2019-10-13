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Ankara Haberleri: Metruk yapılar yıkılıyor

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Metruk yapılar yıkılıyor

Hürriyet Haber
13.10.2019 - 09:39Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkarak çirkin görüntülerin önüne geçiyor.

Hürriyet Haber

Çalışmalar kapsamında; Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi üzerinde bulunan 10 adet yapı belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkılarak kaldırıldı. Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı yıkım ekipler Cadde üzerinde bulunan ve yolu daraltan yapıların yıkımının ardından bölgede çevre düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi. İmar mevzuatına aykırı ve metruk durumdaki yapılara göz yumulmayacağını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde planlı ve sağlıklı yapılaşmaya önem veriyoruz. Kaçak yapılar için yasaları işletmeye devam edeceğiz. 2018 yılında 384 adet, 2019 yılında da 471 adet metruk yapıyı yıkarak imar planlarına uygun hale getirdik. Özellikle Demetevler, Karşıyaka bu bölgeler ilçemizde trafik yoğunluğunun da ekstra fazla olduğu yerler. Dolayısıyla trafiği de rahatlatmak adına bu çalışmaları yapmak zorundayız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metruk yapılar yıkılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ekim 2019 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metruk yapılar yıkılıyor haberi güncellenecektir.

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