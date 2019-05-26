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Ankara Haberleri: Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın

ANKARA HABERLERİ

Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın

Hürriyet Haber
26.05.2019 - 16:08Son Güncelleme :

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkat çekerek, vatandaşları bayram öncesi uyardı.

Hürriyet Haber

Palandöken, yazılı açıklamasında, “Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için, olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalı. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir” ifadelerini kullandı.

Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın

FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA

Bayramda vatandaşın ağız tadıyla gıda tüketebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine de vurgu yapan Palandöken, şöyle devam etti: “Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız, ucuz diye bu ürünleri aldığında kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler, insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor.”

Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mayıs 2019 tarihinde saat 16 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın haberi güncellenecektir.

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