Merdiven altı ağzınızın tadını bozmasın

Palandöken, yazılı açıklamasında, “Vatandaşımız merdiven altı üretimden uzak durmak için, olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalı. Albenisi olan, değerinin altında satılan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir” ifadelerini kullandı.







FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA



Bayramda vatandaşın ağız tadıyla gıda tüketebilmesi için denetimlerin artırılmasının önemine de vurgu yapan Palandöken, şöyle devam etti: “Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak ürün fiyatlarının artması da merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Cebini ve bütçesini düşünen vatandaşlarımız, ucuz diye bu ürünleri aldığında kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen merdiven altı ürünler, insan sağlığını hiçe sayıyor. Öte yandan kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor.”







