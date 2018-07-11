Marketteki tacizci iki çocuk babası çıktı

Yenimahalle Demetevler’de alışveriş yapmak için bir markete giden 14 yaşındaki kız çocuğu tacize uğradı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde G.E.’nin kız çocuğuna arkadan yanaşarak elle taciz ettiği görüldü. Üç kez aynı şekilde tacizi sürdürmesi üzerine kız çocuğu bağırarak marketten çıktı ve eve giderek durumu babası M.D.’ye anlattı.

TACİZCİYE İKİ BIÇAK

Buna sinirlenen M.D. yanına bıçak alarak tacizciyi bulmaya gitti. Sokak ortasında tacizciye rastlayan baba M.D., “Çocuğu nasıl taciz edersin şerefsiz. Seni şimdi hadım edeceğim” diyerek saldırdı. Baba M.D., tacizciyi kalçasından iki kez bıçakladı. Sokak ortasında kanlar içerisinde kalan tacizci olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba M.D. ise gözaltına alındı.

TEDAVİ SONRASI GÖZALTI

Kız çocuğunu taciz eden G.E.’nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi. G. E.’nin OSTİM’de bir şirkette boyacı olarak çalıştığı öğrenildi. Polis nezaretinde tedavi edilen tacizci G.E.’nin hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.