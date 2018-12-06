Madencilerin emeği her şeyin üzerinde

Çayırhan Termik Santrali’nde görevli Bodur’un nezdinde tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayan Bakan Dönmez, "Dünya Madenciler Gününüzü kutlarım. Kazasız, belasız bir ömür sürersiniz inşallah. Yer altındaki zenginliklerin yer üstüne çıkartılması noktasında madenci kardeşlerimizin emeği büyük, her türlü takdirin üzerinde" dedi. İki çocuk babası Galip Bodur da yaklaşık 11 yıldır maden sektöründe çalıştığını ve bunun baba mesleği olduğunu anlattı. Bodur, madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimize ve arkadaşlarımıza dikkat ederek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yer altına girerken dışarıdan bir şey götürmememiz gerekiyor. Ailemizi düşünmemeye çalışıyoruz, yoksa dikkati toplayamıyoruz” diye konuştu.