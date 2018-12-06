Çayırhan Termik Santrali’nde görevli Bodur’un nezdinde tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutlayan Bakan Dönmez, "Dünya Madenciler Gününüzü kutlarım. Kazasız, belasız bir ömür sürersiniz inşallah. Yer altındaki zenginliklerin yer üstüne çıkartılması noktasında madenci kardeşlerimizin emeği büyük, her türlü takdirin üzerinde" dedi. İki çocuk babası Galip Bodur da yaklaşık 11 yıldır maden sektöründe çalıştığını ve bunun baba mesleği olduğunu anlattı. Bodur, madenciliğin zor bir meslek olduğunu belirterek, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimize ve arkadaşlarımıza dikkat ederek bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yer altına girerken dışarıdan bir şey götürmememiz gerekiyor. Ailemizi düşünmemeye çalışıyoruz, yoksa dikkati toplayamıyoruz” diye konuştu.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Madencilerin emeği her şeyin üzerinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2018 tarihinde saat 09 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Madencilerin emeği her şeyin üzerinde haberi güncellenecektir.