Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>LÖSEV için bisikletle Ankara’ya

Ankara Haberleri: LÖSEV için bisikletle Ankara’ya

ANKARA HABERLERİ

LÖSEV için bisikletle Ankara’ya

Deniz ERCİYES Fotoğraflar:Recep DURAN
22.06.2018 - 15:32Son Güncelleme :

Eşi Aliye Kıyıcı’yı kanserden kaybettikten sonra LÖSEV’e bağış toplamak amacıyla İstanbul’dan bisikletle yola çıkan Kayhan Kıyıcı, oğlu Ege Kıyıcı ve Kutay Haşimoğlu 6 gün sonra Ankara’ya ulaştı. Demir atlılar, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Deniz ERCİYES Fotoğraflar:Recep DURAN

 

Kanserde kaybettiği eşi Aliye Kıyıcı anısına ve LÖSEV’e bağış toplamak amacıyla İstanbul’dan bisikletle yola çıkan Kayhan Kıyıcı, oğlu Ege Kıyıcı ve Kutay Haşimoğlu ile 6 gündür sürdürdükleri yolculuklarını bugün Anıtkabir’de tamamladı. Kıyıcı ve ekibini Başkent’in girişinde Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletçiler karşıladı. Daha sonrasında Anıtkabir’e pedallayan bisikletçiler burada Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederek çiçek bıraktı.
SONSUZA KADAR YARDIM HEDEFİ

‘Sürgit Yardım Projesi’ kapsamındaki bu ilk yolculuklarında 15 bin TL bağış toplamayı hedefleyen Kayhan Kıyıcı, bugüne kadar 6 bin TL topladıklarını belirtti. ‘Durmaksızın, sonsuza kadar’ anlamına gelen ‘Sürgit’ projesiyle sonsuza kadar yardım etmeyi ve fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Kıyıcı, şunları söyledi: “İlerleyen dönemde Sürgit’i daha büyük bir yardım platformu haline dönüştürmeyi ve bisiklet ile doğayı kirletmeden mesafeler kat edilebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Gelecek dönemde köy, deniz ve sahillerle ilgili proje fikirlerimiz de var. Bu projemizde LÖSEV’den beklediğimiz desteği alamadık, gelecek projelerde başka STK’larla çalışmayı düşünüyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden LÖSEV için bisikletle Ankara’ya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2018 tarihinde saat 15 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça LÖSEV için bisikletle Ankara’ya haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğ...

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir

Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğ...

Bakan Caniklinin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu

Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu

İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil

İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil

Destici: 1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız

Destici: 1 Kasım seçimlerinin de üzerine çıkmalıyız

RE/MAX Lot’tan Mayıs ayı konut satışı değerlendirmesi

RE/MAX Lot’tan Mayıs ayı konut satışı değerlendirmesi

Stresin ilacı MÜZİK

Stresin ilacı MÜZİK

Sürprizlere hazır olun

Sürprizlere hazır olun

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Haziran 2018, Cumartesi
  • İmsak
    03:17
  • Guneş
    05:14
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri