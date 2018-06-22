LÖSEV için bisikletle Ankara’ya

Kanserde kaybettiği eşi Aliye Kıyıcı anısına ve LÖSEV’e bağış toplamak amacıyla İstanbul’dan bisikletle yola çıkan Kayhan Kıyıcı, oğlu Ege Kıyıcı ve Kutay Haşimoğlu ile 6 gündür sürdürdükleri yolculuklarını bugün Anıtkabir’de tamamladı. Kıyıcı ve ekibini Başkent’in girişinde Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletçiler karşıladı. Daha sonrasında Anıtkabir’e pedallayan bisikletçiler burada Atatürk’ün mozolesini ziyaret ederek çiçek bıraktı.

SONSUZA KADAR YARDIM HEDEFİ

‘Sürgit Yardım Projesi’ kapsamındaki bu ilk yolculuklarında 15 bin TL bağış toplamayı hedefleyen Kayhan Kıyıcı, bugüne kadar 6 bin TL topladıklarını belirtti. ‘Durmaksızın, sonsuza kadar’ anlamına gelen ‘Sürgit’ projesiyle sonsuza kadar yardım etmeyi ve fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Kıyıcı, şunları söyledi: “İlerleyen dönemde Sürgit’i daha büyük bir yardım platformu haline dönüştürmeyi ve bisiklet ile doğayı kirletmeden mesafeler kat edilebileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Gelecek dönemde köy, deniz ve sahillerle ilgili proje fikirlerimiz de var. Bu projemizde LÖSEV’den beklediğimiz desteği alamadık, gelecek projelerde başka STK’larla çalışmayı düşünüyoruz.”