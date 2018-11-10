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Ankara Haberleri: Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı

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Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı

Mert Gökhan KOÇ
10.11.2018 - 11:28Son Güncelleme :

İnşaaatına 2013’te başlanan ve yapımı tamamlanan Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi’nde ilk cuma namazı dün kılındı.

Mert Gökhan KOÇ

Cuma namazına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Dün Twitter hesabından “Cumamız mübarek olsun. Diyanet, Kuzey Yıldızı Camii’ne imam tayin etmiş. İlk cuma bugün kılınacak. Tüm Ankara’lıları Cuma’ya Kuzey Ankara Camii’ne davet ediyorum” ifadelerini kullanan Gökçek, vatandaşlarla birlikte kıldığı namazın ardından camiden ayrıldı. Osmanlı eserlerinden esinlenilerek inşa edilen Kuzey Merkez Cami ve Külliyesi 2’si 3 şerefeli, 2’si de 2 şerefeli olmak üzere 4 minaresi olacak şekilde inşa edildi. Camide kapalı alanda 5 bin 700 kişi, yarı açık ve açık alanlarıyla birlikte ise toplam 15 bin kişi aynı anda ibadet yapabilecek. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2018 tarihinde saat 11 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı haberi güncellenecektir.

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