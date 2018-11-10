Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı

Cuma namazına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Dün Twitter hesabından “Cumamız mübarek olsun. Diyanet, Kuzey Yıldızı Camii’ne imam tayin etmiş. İlk cuma bugün kılınacak. Tüm Ankara’lıları Cuma’ya Kuzey Ankara Camii’ne davet ediyorum” ifadelerini kullanan Gökçek, vatandaşlarla birlikte kıldığı namazın ardından camiden ayrıldı. Osmanlı eserlerinden esinlenilerek inşa edilen Kuzey Merkez Cami ve Külliyesi 2’si 3 şerefeli, 2’si de 2 şerefeli olmak üzere 4 minaresi olacak şekilde inşa edildi. Camide kapalı alanda 5 bin 700 kişi, yarı açık ve açık alanlarıyla birlikte ise toplam 15 bin kişi aynı anda ibadet yapabilecek.