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Ankara Haberleri: Kütüphane istasyonu yazı tahtasına döndü

ANKARA HABERLERİ

Kütüphane istasyonu yazı tahtasına döndü

Sedat CENİKLİ
28.01.2019 - 14:56Son Güncelleme :

Milli Kütüphane metro istasyonunun beyaz fayansla kaplı duvarları, bazı sorumsuz vatandaşlar tarafından yazı tahtasına çevrildi. Oluşan çirkin görüntüye yolcular tepki gösteriyor.

Sedat CENİKLİ

Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı Çayyolu metrosu Milli Kütüphane istasyonunun beyaz fayansla kaplı duvarlarında, sorumsuz ve duyarsız bazı yolcular tarafından yazılan farklı renklerde yazılar ve şekiller yer alıyor. Aralarında argo kelimelerin de bulunduğu ve her geçen gün yenilerinin eklendiği yazılar ve şekiller görüntü kirliliği oluşturuyor.

YAZANLAR TESPİT EDİLSİN

İstasyondaki çirkin görüntüden şikâyetçi olan vatandaşlar, “Duvarlar temizlenmeli ve bir daha kirletilmesine izin verilmemeli. Bu görüntü Ankara’ya yakışmıyor. Bir sürü güvenlik görevlisi ve kamera var. Yapanlar tespit edilsin ve ceza kesilsin” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kütüphane istasyonu yazı tahtasına döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2019 tarihinde saat 14 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kütüphane istasyonu yazı tahtasına döndü haberi güncellenecektir.

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