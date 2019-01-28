Kütüphane istasyonu yazı tahtasına döndü

Gün içinde binlerce vatandaşın kullandığı Çayyolu metrosu Milli Kütüphane istasyonunun beyaz fayansla kaplı duvarlarında, sorumsuz ve duyarsız bazı yolcular tarafından yazılan farklı renklerde yazılar ve şekiller yer alıyor. Aralarında argo kelimelerin de bulunduğu ve her geçen gün yenilerinin eklendiği yazılar ve şekiller görüntü kirliliği oluşturuyor.

YAZANLAR TESPİT EDİLSİN

İstasyondaki çirkin görüntüden şikâyetçi olan vatandaşlar, “Duvarlar temizlenmeli ve bir daha kirletilmesine izin verilmemeli. Bu görüntü Ankara’ya yakışmıyor. Bir sürü güvenlik görevlisi ve kamera var. Yapanlar tespit edilsin ve ceza kesilsin” diyerek tepkilerini dile getiriyor.