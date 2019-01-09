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Ankara Haberleri: Köse: Gecemizi gündüzümüz katacağız

ANKARA HABERLERİ

Köse: Gecemizi gündüzümüz katacağız

Hürriyet Haber
09.01.2019 - 09:17Son Güncelleme :

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Lalahan’ı ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Köse, “Mamak için vatandaşların hangi hizmete ihtiyacı var ise o noktada en iyisini yapmak adına gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi. Mamak’ın her yeri için özel ve ayrıntılı bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Köse, “Tevazu, samimiyet ile vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sıkılmadık el bırakmıyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyor, esnafımıza da hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Güzel Mamak için herkesin görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Köse: Gecemizi gündüzümüz katacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ocak 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Köse: Gecemizi gündüzümüz katacağız haberi güncellenecektir.

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