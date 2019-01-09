Köse: Gecemizi gündüzümüz katacağız

Esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Köse, “Mamak için vatandaşların hangi hizmete ihtiyacı var ise o noktada en iyisini yapmak adına gecemizi gündüzümüze katacağız” dedi. Mamak’ın her yeri için özel ve ayrıntılı bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Köse, “Tevazu, samimiyet ile vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sıkılmadık el bırakmıyor, vatandaşlarımızla sohbet ediyor, esnafımıza da hayırlı işler temennisinde bulunuyoruz. Güzel Mamak için herkesin görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz” dedi.