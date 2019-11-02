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Ankara Haberleri: Koşar adım ihlal

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Koşar adım ihlal

Sedat CENİKLİ
02.11.2019 - 13:57 |Son Güncelleme :

Başkent’te, kural tanımaz sürücüler kadar yayalar da kazaya davetiye çıkarıyorlar.

Sedat CENİKLİ

Koşar adım ihlal

Alt ve üst geçitler ile trafik ışıklarındaki yaya geçitlerini kullanmama alışkanlığını sürdüren vatandaşlar, trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Yayaların en çok kural ihlali yaptıkları noktaların başında, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Kızılay, Sıhhiye ve Ulus’u birbirine bağlayan Atatürk Bulvarı geliyor. Yaya geçitlerini kullanmayan vatandaşlar, trafiğin yoğun olduğu ana yolu tercih ediyor.

UYARIYI GÖRMEZDEN GELİYORLAR

Ölümcül kazalara sebep olabilecek tehlikeli geçişleri, refüjdeki kent mobilyaları da uyarı levhaları da durduramıyor. Akay Kavşağı’nda, Esat Caddesi ve İnönü Bulvarı’nı birbirine bağlayan bir alt geçit olmasına rağmen yayalar, kendilerini araçların önüne atarak yolun karşısına geçiyor. Geçit girişlerinde asılı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Sayın yayalar karşıdan karşıya geçişlerde can güvenliğiniz için yaya alt geçidini kullanınız” yazılı uyarı levhalarını görmezden vatandaşları, sürücüler kornalarıyla uyarıyor. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Koşar adım ihlal hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 13 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Koşar adım ihlal haberi güncellenecektir.

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