Ankara’nın yüzde 80’i tamam

Yeni bir sürpriz daha olmazsa İYİ Parti Ankara’da CHP’nin çıkaracağı adayı destekleyecek.

SANDIĞA GÖTÜREMEYİZ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşmesinde gündeme gelen “CHP Ankara’da İYİ Parti’nin adayını destekleyecek” görüşü, CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP’deki etkin isimler Kılıçdaroğlu’na “Aday çıkarmazsak seçmeni sandığa götüremeyiz” dedi.

ADAY CHP’DEN OLACAK

Dün akşam saatlerinde hızla değişen CHP-İYİ Parti kulislerinden aldığım son bilgiye göre eğer büyük bir sorun çıkmazsa Millet İttifakı kapsamında Ankara’da İYİ Parti CHP’nin adayını destekleyecek. Ortak aday formülünde öne çıkan isim ise yine Mansur Yavaş.

AK PARTİ’DE ADAYLARIN YÜZDE 80’İ NETLEŞTİ

AK Parti ve MHP’nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında sona gelindi. AK Parti’de adaylarının yüzde 80’i netleşti.

ÇANKAYA SÜRPRİZİ

Gölbaşı, Çubuk ve Kızılcahamam’da anketler sürüyor. Keçiören, Yenimahalle, Altındağ ve Mamak’ta AK Partili; Etimesgut ve Polatlı’da MHP’li adayın Cumhur İttifakı’nın adayı olması kesin gibi. Gölbaşı’nda her iki partinin de aday çıkarması beklenirken, Çankaya’da sürpriz bir hamle ihtimali gündemde.