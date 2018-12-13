Yeni bir sürpriz daha olmazsa İYİ Parti Ankara’da CHP’nin çıkaracağı adayı destekleyecek.
SANDIĞA GÖTÜREMEYİZ
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş görüşmesinde gündeme gelen “CHP Ankara’da İYİ Parti’nin adayını destekleyecek” görüşü, CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP’deki etkin isimler Kılıçdaroğlu’na “Aday çıkarmazsak seçmeni sandığa götüremeyiz” dedi.
ADAY CHP’DEN OLACAK
Dün akşam saatlerinde hızla değişen CHP-İYİ Parti kulislerinden aldığım son bilgiye göre eğer büyük bir sorun çıkmazsa Millet İttifakı kapsamında Ankara’da İYİ Parti CHP’nin adayını destekleyecek. Ortak aday formülünde öne çıkan isim ise yine Mansur Yavaş.
AK PARTİ’DE ADAYLARIN YÜZDE 80’İ NETLEŞTİ
AK Parti ve MHP’nin ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasında sona gelindi. AK Parti’de adaylarının yüzde 80’i netleşti.
ÇANKAYA SÜRPRİZİ
Gölbaşı, Çubuk ve Kızılcahamam’da anketler sürüyor. Keçiören, Yenimahalle, Altındağ ve Mamak’ta AK Partili; Etimesgut ve Polatlı’da MHP’li adayın Cumhur İttifakı’nın adayı olması kesin gibi. Gölbaşı’nda her iki partinin de aday çıkarması beklenirken, Çankaya’da sürpriz bir hamle ihtimali gündemde.
Ankara’nın yüzde 80’i tamam
Herkesin merakla beklediği yerel seçimin Ankara ayağında tablonun netleşmesine sayılı günler kaldı. İki taraftaki son duruma şöyle bir bakalım.
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