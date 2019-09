‘Kısırlaştır-Aşıla-Yaşat’ kampanyası destek bekliyor

‘Kısırlaştır-Aşıla-Yaşat’ sloganından yola çıkan dernek, uygun ücretler karşılığında kliniklerle anlaşıp, sponsor gönüllülerin desteğini bularak sokak hayvanlarını kısırlaştırıyor.

İlk olarak sanayi bölgelerini hedef alan ve daha sonda tüm Ankara çapında projelerini gerçekleştirmek isteyen dernek, kısa sürede sponsorlar aracılığıyla 34 köpeğin kısırlaştırmasını sağladı. Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, kampanya ile ilgili şunları söyledi:

BELEDİYEDEN YARDIM BEKLİYORUZ

“Sokak hayvanları için tek çözümün ‘Kısırlaştır-Aşıla-Yaşat’ olduğunu her fırsatta, her ortamda söyledik. Bir de üretimin durmasını defalarca dile getirdik, ancak maalesef üretim durmadığı gibi belediyeler de yıllardır üzerine düşeni yapmadı. Sonuç, barınaklarda acı çeken, dağ başlarına atılan, zehirlenen, problem olarak görülen binlerce çocuk. ‘Ankara için bir kampanya başlatalım’ dedik ve başlattık. Kampanya için gönüllülerimize çağrı yaptık ve kısa sürede 34 çocuk için sponsor desteği bulduk. Bu çok güzel bir gelişme ancak yeterli mi? Hayır, asla... Şimdi her klinikten ufak maliyetle kısırlaştırma desteği, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerden küpe, kuduz aşısı, çip, yakalama desteği gerekli. Örneğin bir klinikle her bir köpeğin kısırlaştırılmasını 350 liraya yapacak şekilde anlaştık. Her bir çift köpeğin 6 yılda 62 bin mağdur olacak bebek dünyaya getireceğinin artık bilincine vararak, daha fazla sponsor ya da yapılabilecek ufak destekler ile bu kampanyayı büyütmek istiyoruz. İlki sanayi bölgeleri olmak üzere, kısır olmayan sokak köpekleriyle dolu beş bölge ile başlayıp tüm Ankara’ya yayılmak amacımız. Küpe, kuduz aşısı, parazit hapı, yakalama desteği için belediyelerden yardım bekliyoruz. Hatta varsa, veteriner desteği, eleman desteği sağlandığında çok daha hızlı yol alacağımıza inanıyoruz. Meclis’te çalışmalarını sürdüren TBMM Hayvan Hakları Komisyonu’nun da bu kampanyamıza destek olmasını temenni ediyoruz.”