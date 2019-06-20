Kentsel dönüşüme akademik destek

* Mustafa Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından siz de Sincan Belediye Başkanı oldunuz. 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilip, bu defa halk oyuyla seçildiniz. İlk yaptığınız iş ne oldu?

Sincan’da yüzde 68 oranında rekor bir oyla seçildik. En son aldığımız oy yüzde 58 civarıydı, yani yüzde 10 artırarak geldik. Sincan sağ olsun ciddi bir şekilde desteğini verdi. İlçe teşkilatımız ve vatandaşlar sürpriz bir karşılama yaptı. Yoğun bir kalabalık vardı. İlk yaptığım iş, burada Sincanlılara teşekkür etmek oldu.

* Sincan’da öncelik vereceğiniz alanlar/çalışmalar ne olacak?

Belediyecilikte temel ihtiyaçlar karşılanınca manevi, kültürel ve sosyal ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte fiziki anlamda altyapı ve üstyapı gibi belediyecilik hizmetlerinin dışında, insanların manevi taraflarına, sanatsal ve kültürel tarafına dokunacak hizmetleri de önemseyerek yapacağız. Bu alanlara öncelik vereceğiz. Dokunulan insanlar, mutlu bireyler olacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* “En büyük projem olacak” dediğiniz çalışmanız hangisi?

Kent meydanı ve Belören millet bahçesi.

* İlçenizde “keşke yapılmasaydı veya yapmasaydım” dediğiniz bir çalışma yada proje var mı?

Sincan’ın girişindeki battı-çıktılı kavşak, merkezi mahvetmiş. Elimde olsa o meydanı tamamen yıkmak, şehircilik estetiğine uygun adam akıllı bir proje yapmak isterdim. Plevne Mahallesi’nde hal binası diye yapılmış bir bina var ve yıllardır cenaze gibi duruyor. Orayı tadilata başlattık, millet evi yapıyoruz. 5’inci millet kıraathanesini burada yapacağız. Bina çok büyük. Bayanlar için fitness salonu yapıyoruz, gençler için eğlence alanları, yaşlılar için alanlar yapıyoruz. Etrafına yeşil alan yapıyoruz. Çok güzel bir tesis olacak.

ŞEHRİN NEFES ALABİLECEĞİ BİR YER OLACAK

* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

Hastane projesi. Bizim dönemimizden önce başlanan ve şu anda devam eden bir proje. Asıl yapmak istediğim proje, Sincan’a bir kent meydanı kazandırmak. Çarşı merkezinde büyük bir kent meydanı oluşturarak şehre bir karakter katmak istiyorum. Şehrin nefes alabileceği bir yer olacak. Yüz binlerce insan; miting, konser ve kültürel etkinlikler için bu meydanda toplanabilecek. Kent meydanının arka planında ise kültür ve kongre merkezi yapacağız.”

* “İyi ki yapılmış veya iyi ki yapmışım” dediğiniz bir çalışma yada proje?

‘Millet kıraathanelerini iyi ki yapmışım’ diyorum. Benden önce maddi getirisi olan, başka kurumlarla trampalardan elde edilen kazanımlar gibi işler var. Mustafa (Mustafa Tuna) başkanımız, onları iyi ki yapmış. Güngörmüş konakları iyi ki yapılmış.

* Belediyede eskiden uyguladığınız ancak yeni dönemde değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Kadro değişikliği oldu.

* Büyükşehir’in CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sizi zorlayacak mı?

Vatandaşımızın iradesine saygı duyuyoruz. Belediye başkanı olarak işimiz gücümüz millete hizmet. Siyaset bizim için geri planda kalır. Biz bu anlayış içerisindeyiz. Mansur (Yavaş) Bey de böyle bir çizgi çizer, böyle bir anlayış içerisinde olursa birlikte Ankara için, Sincan için çok işler yaparız. Siyasi saikle hareket etmeye kalkarlarsa, vatandaşa hizmeti değil de kendi önceliklerini ön plana koyarlarsa o zaman tabi hem bizim işimiz zorlaşır, hem kendi işleri zorlanır, Ankara halkı kaybeder.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN AKADEMİK DESTEK

* Geçen dönem tecrübeleriniz ve seçim öncesi tespitlerinizle Sincan’da sorun olarak gördüğünüz başlıklar neler?

MİLLET KIRAATHANELERİNDE ÖNCÜ OLDUK

* “İlk 1 yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Sincan’da gençlere yönelik yatırımların sayısını artırmak istiyorum. Millet kıraathanelerinde Ankara’da öncü olduk. İki tane daha yapacağız ve toplamda beş tane olacak. Gençlerin ilgisi büyük. Her birinin içinde 10-15 bin kitabın olduğu kütüphane, 24 saat açık etüt merkezleri, satranç salonları var. Şimdi spor alanlarını da ekliyoruz. Mahallelere yüzme havuzları yapacağız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğini alıyoruz. Yüzme havuzları, butik spor alanları, hanımlar için kapalı fitness ve pilates salonlarını ilk bir yılda yaygınlaştırmak istiyoruz.