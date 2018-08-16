Keçiören’de ABD menşeili firmalara ruhsat yok

Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda ilçede faaliyet göstermek isteyen ABD’li firmalara ruhsat verilmeyecek. Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi. Keçiören Belediyesi ilçede faaliyet göstermek isteyen Amerika menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı aldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karara göre MC Donalds, Starbucks gibi ABD menşeili firmalara ruhsat verilmeyecek. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir. Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi’nce aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden (çarşamba) itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır.

BİLBORDLARA TÜRK LİRASI İLANI

Ayrıca Türk lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm ilçe Türk bayrağı görselli ‘milli paramız milli davamız’ yazılı billboardlarla donatılmış, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

TÜM BELEDİYELERİ DAVET EDİYORUZ

Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz.”