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Ankara Haberleri: Karşıya geçerken can verdi

ANKARA HABERLERİ

Karşıya geçerken can verdi

İHA-AA
24.06.2018 - 13:58Son Güncelleme :

Ankara'da bir saat aralıkla farklı adreslerde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA-AA

Keçiören Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerinden Ufuktepe istikametine giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Cüneyt Durum'a (39) çarparak kaçtı.
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Durum, olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine kısa süre içinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, yere düşmüş 34 ADF 3406 ve 35 GD 9189 kodlu iki plaka buldu. Polis, plakalardan birinin Cüneyt Durum'a çarpan otomobile ait olabileceği şüphesiyle plaka kayıtlarını incelemeye aldı.

DÖRT TAKLA ATTI

Çankaya’da meydana gelen diğer kazada ise Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyreden Anıl A.'nın idaresindeki 06 T 6248 plakalı ticari araç, Meşrutiyet Caddesinden Mithatpaşa Caddesi'ne çıkan Kadir Ö. idaresindeki 06 HB 3113 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 takla atarak, metrelerce sürüklenen 06 HB 3113 plakalı aracın sürücüsü Kadir Ö., kazayı yaralanmadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kadir Ö.'yü ambulansla hastaneye sevk etti. Polis, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Karşıya geçerken can verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2018 tarihinde saat 13 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Karşıya geçerken can verdi haberi güncellenecektir.

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