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Ankara Haberleri: Kar maskeli gaspçılar yaşlı adamı darbetti

ANKARA HABERLERİ

Kar maskeli gaspçılar yaşlı adamı darbetti

AA
27.08.2019 - 14:56Son Güncelleme :

Başkent’te 72 yaşındaki Erdoğan E., evinde yüklü para sakladığını düşünen gasp çetesi tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darp edildi.

AA

Bir içme suyu firması çalışanı olan Mehmet A., düzenli müşterisi olan ve Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Erdoğan E. hakkında, cami yapımında kullanılmak üzere para vereceği şeklinde söylentiler duydu.
Mehmet A.'nın, duyumunu arkadaşlarıyla paylaştı. Mehmet A. ve beraberindekiler kar maskesi takarak, 20 Ağustos sabahı erken saatte gizlice evine girdikleri Erdoğan E.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan bağlayarak evdeki içinde 1.5 milyon lira olduğunu sandıkları kasayı açmak istedi. Yaşlı adamı darbeden zanlılar, kasayı kamyonete yükleyerek evden uzaklaştı.

KASAYI BIRAKIP KAÇTILAR

Bağlı bulunduğu iplerden kurtulan Erdoğan E. durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gaspçılar çaldıkları aracı Macunköy'de bir şantiye alanına bıraktı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Ankara polisi, zanlıları tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla 3 zanlı yakalandı. Zanlıların çaldıkları kasa, Erdoğan E'ye teslim edildi. Kasada, yaklaşık 7 bin lira olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Mehmet A, Muhammet Ali P, Mustafa E, Bilal Volkan A. ve Zeki E. tutuklandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kar maskeli gaspçılar yaşlı adamı darbetti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kar maskeli gaspçılar yaşlı adamı darbetti haberi güncellenecektir.

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