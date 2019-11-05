Kanseri yenen kahramanlar

Kanseri yenen gençler ve gönüllüler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ANKAmall’da düzenlenen LÖSEV etkinliğinde bir araya geldi. AVM ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, hastalıkla mücadele ederek iyileşmiş gençler, gönüllülere zorlu tedavi sürecini ve hastalığı nasıl yendiklerini anlattı. LÖSEV’in tedavi süreci ve sonrasında verdiği destekten bahseden gençler, gönüllülerin merak ettiği soruları da cevapladı. Dört yaşında lösemiye yakalanan ve tedavisini LÖSEV LÖSANTE Hastanesi’nde tamamlayan gençlerden Cihat Emin Soylu, “Kanserle savaşan çocuklar zor bir süreçten geçiyor. Sağlık çalışanlarının bu süreçte güler yüzlü olmaları çok önemli. LÖSANTE’de biz tedavi olduğumuzu hissetmedik. Herkes bize karşı çok iyi davranıyordu. Bu dönemde hepimiz aile olduk” dedi.

LÖSEV YANIMDAYDI

LÖSEV ile başka bir hastanede tedavi olurken tanışan Merve Erdoğan ise o günleri şöyle anlattı: “Umutsuz bir dönemde LÖSEV ile tanıştım. Hastalığım nüksetti, sonrasında ilik nakli oldum. Şu an tedaviyi bitirdim. Bu süreçte LÖSEV yanımdaydı. Hastalık sürecinde olan çocukları yük olarak görmeyin.” Gönüllü korosunun da sahne aldığı etkinliğe ilgi ve katılım yoğun oldu. Etkinlik sonunda lösemili çocuklar için iyi dileklerini maskelere yazan gönüllüler, sosyal medyada maskeli fotoğraflarını paylaşarak destek verdi.