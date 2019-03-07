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Ankara Haberleri: Kale Mahallesi’ne 24 saatlik abluka

ANKARA HABERLERİ

Kale Mahallesi’ne 24 saatlik abluka

Doğahan GİRİTLİOĞLU
07.03.2019 - 09:28Son Güncelleme :

Başkent’te tarihi sur duvarları ile çevrili dar sokaklarında çok sayıda gecekondu bulunan Kale Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılacak. Mahalleye ulaşan tüm yollarda arama noktaları oluşturulurken, polis giriş-çıkış yapanları tek tek arayacak.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Kalesi’ni de içinde bulunduran tarihi Kale Mahallesi, polisin önceki sabah bölgedeki uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonu ile ablukaya alındı. Mahalleye giriş-çıkışta kullanılan tüm yollar hem yaya hem araç trafiğine kapatılırken helikopter ve drone ile havadan takip yapıldı. Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği şafak operasyonunda daha önce belirlenen 280 adrese baskın yapıldı. 500 ekip, 3 bin 500 polisle gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpekler de görev aldı. Operasyon kapsamında 156 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın da helikopterle adım adım takip ettiği ve operasyonu yönettiği öğrenildi.

İKİLİ KONTROL YAPILACAK

Emniyet güçleri, sur duvarları ile çevrili dar sokaklarında çok sayıda gecekondu bulunan Kale Mahallesi’nin uyuşturucu satıcılarından temizlenmesi için de önlem aldı. Giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolünde olacağı Kale Mahallesi’ne çıkan yola sabit polis noktası oluşturuldu. Bu amaçla mahallenin girişindeki Can Sokak üzerine mobil karakol kuruldu. Polislerin 24 saat görev alacağı mahalleye giden-gelen araçlarda arama yapılacak. Uyuşturucu çetesinin müşterilerine ticari taksi ile uyuşturucu servisi yaptığını tespit eden polis bölgede bu kapsamda da çalışmalar yürütecek. Kale Mahallesi’ne gelen ticari taksiler kontrol edilecek, hangi adrese gittiği sorulacak. Mahallede müşteri aldıktan sonra çıkan ticari taksiler ikinci bin kontrolden geçirilecek. Araçların geçişine arama yapıldıktan sonra izin verilecek.

METRUK EVLER YIKILACAK

Mahalle arasında kalan, uyuşturu satıcıları ile kullanıcılarının mesken tuttuğu metruk evler için de yıkım kararı alındı. Harabe halde ve kullanılmayan metruk evler belediyeyle işbirliği içinde yıkılacak.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kale Mahallesi’ne 24 saatlik abluka hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mart 2019 tarihinde saat 09 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kale Mahallesi’ne 24 saatlik abluka haberi güncellenecektir.

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