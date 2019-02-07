Kaldırımda işyeri işgali

* Sıhhiye İlkiz Sokak’ta kaldırımlar işyerlerinin işgali altında. Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuyan yüzlerce çocuk sabah ve akşam bu sokağı kullanıyor. Ancak görüldüğü gibi yürüyebilecekleri bir kaldırım yok. Belediye ve ilgili makamlar duyarsız. Cihan Sokak’ta da durum aynı, Numune Hastanesi polikliğine gelen hasta ve yaşlı insanlar yolun ortasından yürümek zorunda kalıyor.

Serdar KESKİN

KONTEYNERLERİN KAPAĞI AÇIK KALIYOR

* Mamak Belediyesi’nin çöp konteynerlerinin kapakları devamlı açık kalıyor. Bu şekilde iyi görünmüyor, bir çözüm aranmalı. Örneğin kapaklar içten sürgülü olsa en azından havada durmazdı.

NE YAPACAKSANIZ YAPIN BİR AN ÖNCE KAPATIN

* Sedat Simavi Sokak’ta açılan bu çukur 3 aydır başıboş duruyor. Ne bir çalışma yapılıyor, ne de kapatılıyor. Arabaların geçmesi çok zor, kazaya sebep olacak. Burada ne yapılacaksa yapılmasını ve kapatılmasını istiyoruz.