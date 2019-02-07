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Ankara Haberleri: Kaldırımda işyeri işgali

ANKARA HABERLERİ

Kaldırımda işyeri işgali

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 14:28Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

* Sıhhiye İlkiz Sokak’ta kaldırımlar işyerlerinin işgali altında. Atatürk Anadolu Lisesi’nde okuyan yüzlerce çocuk sabah ve akşam bu sokağı kullanıyor. Ancak görüldüğü gibi yürüyebilecekleri bir kaldırım yok. Belediye ve ilgili makamlar duyarsız. Cihan Sokak’ta da durum aynı, Numune Hastanesi polikliğine gelen hasta ve yaşlı insanlar yolun ortasından yürümek zorunda kalıyor.
Serdar KESKİN

Kaldırımda işyeri işgali

KONTEYNERLERİN KAPAĞI AÇIK KALIYOR

* Mamak Belediyesi’nin çöp konteynerlerinin kapakları devamlı açık kalıyor. Bu şekilde iyi görünmüyor, bir çözüm aranmalı. Örneğin kapaklar içten sürgülü olsa en azından havada durmazdı.

Kaldırımda işyeri işgali

NE YAPACAKSANIZ YAPIN BİR AN ÖNCE KAPATIN

* Sedat Simavi Sokak’ta açılan bu çukur 3 aydır başıboş duruyor. Ne bir çalışma yapılıyor, ne de kapatılıyor. Arabaların geçmesi çok zor, kazaya sebep olacak. Burada ne yapılacaksa yapılmasını ve kapatılmasını istiyoruz.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaldırımda işyeri işgali hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Şubat 2019 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaldırımda işyeri işgali haberi güncellenecektir.

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