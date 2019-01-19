İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı

Zor durumdaki hayvanlar için yapılan 3 bin 866 operasyonda, 2 bin 415 kedi, 727 kuş ve 488 köpek kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, 678 insan kurtarma, 330 intihara teşebbüs, 488 asansörde mahsur kalma, 160 kilitli kalma, 127 parmakta yüzük sıkışması olayına müdahale etti.
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