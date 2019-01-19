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Ankara Haberleri: İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı

ANKARA HABERLERİ

İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı

Hürriyet Haber
19.01.2019 - 11:00Son Güncelleme :

Başkent’te 46 istasyondaki 763 personelle çalışmalarını yürüten Ankara İtfaiyesi, geçen yıl 8 bin 783 yangına müdahale etti, hayatı tehlikede olan insanları ve hayvanları kurtarmak için 7 bin 336 operasyon gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Zor durumdaki hayvanlar için yapılan 3 bin 866 operasyonda, 2 bin 415 kedi, 727 kuş ve 488 köpek kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, 678 insan kurtarma, 330 intihara teşebbüs, 488 asansörde mahsur kalma, 160 kilitli kalma, 127 parmakta yüzük sıkışması olayına müdahale etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ocak 2019 tarihinde saat 11 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı haberi güncellenecektir.

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