İtfaiyeciler 7 binin üzerinde can kurtardı

Başkent’te 46 istasyondaki 763 personelle çalışmalarını yürüten Ankara İtfaiyesi, geçen yıl 8 bin 783 yangına müdahale etti, hayatı tehlikede olan insanları ve hayvanları kurtarmak için 7 bin 336 operasyon gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber