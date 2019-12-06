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Ankara Haberleri: İşsizlere fırsat sanayiye eleman

ANKARA HABERLERİ

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

Murat YILMAZ
06.12.2019 - 16:30 |Son Güncelleme :

Sincan’daki ASO 1. OSB’de açılan Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM), işsiz gençlere iş imkânı sunarken, sanayi kuruluşlarının da eleman sorununa çözüm olacak. Ekim ayında hizmete giren merkezde şu ana kadar 331 kişi eğitim aldı.

Murat YILMAZ

‘Kendi elemanını kendi yetiştiren organize sanayi bölgesi (OSB)’ temasıyla eğitim faaliyetlerine büyük önem veren Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB, işsiz gençlere fırsat oluşturmak ve sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi’ni (ASOSEM) hayata geçirdi. ASOSEM’in Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı OSB’ler içerisinde yer alan ilk sürekli eğitim merkezi olduğuna dikkat çeken ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, merkezin Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

HER YIL 2 BİN ELEMANA İHTİYAÇ VAR

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

“Bölgemizde bugün 40 bin kişi istihdam ediliyor. Sanayicinin ana sorunlarından birisi eleman sorunu. Sanayi sektörüne eleman gelmiyor. Nitelikli, iyi eğitilmiş ara eleman da yok. Türkiye yüzde 5 büyüse bizde paralel büyüme içerisinde olsak, senede 2 bin ilave istihdama ihtiyacımız var. Bu istihdamı bulmamız günümüz şartlarında kolay değil. Biz de dedik ki; kendi kendimize bu ihtiyacımızı karşılayalım. Her zaman ilkleri yapan bir OSB olarak sürekli eğitim merkezini faaliyete geçirdik. ASOSEM sadece Ankara’ya değil Türkiye’ye de örnek olacak. 7 tane farklı okulumuz var. Eğitim kurumlarımıza çok önem veriyoruz. Bu faaliyetler bizim eğitime ayırdığımız bütçe ile karşılanıyor. Bölge Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla OSB’lerde mesleki eğitim veren okullarının yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz.”

İŞ GARANTİLİ MESLEKİ EĞİTİM İMKANI

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

ASOSEM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek ise merkezle ilgili şu bilgileri verdi: “Ekim ayında faaliyete geçen ASOSEM Türk sanayisine ve eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacak bir proje. Merkezimiz imalat sanayi başta olmak üzere üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim veriyor. ASOSEM’de düzenlenecek eğitimler sektörün ihtiyaçları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yeterlilikleri doğrultusunda özgün müfredat programları ile nitelikli iş gücü kazandıracak kurslar olacak. Ekim ayında bölgemizde faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezinde üniversitelerle işbirliği içerisinde yaklaşık 75 kişiye mesleki eğitim, çeşitli resmi kurum çalışanlarının niteliklerini geliştirmeye yönelik 36 kişiye mesleki eğitim, 120 kişiye hizmet içi eğitim, özel sektör talepleri doğrultusunda yaklaşık 100 kişi eğitim imkânlarından yararlandı. İŞKUR’la Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzaladık. Bu kapsamda da ilk etapta iş garantili mesleki eğitim görmek üzere yaklaşık 150 kişi eğitime başlayacak kısa sürede bu sayı 360’a ulaşacak ve her 3 aylık dönemde 360 kişi eğitim görmeye devam edecek.”

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

LABORATUVARLI ATÖLYELER

İçerisinde Model Fabrika’nın da yer aldığı ASOSEM’de 9 derslik, 9 tane atölye laboratuvar, iki bilgisayar laboratuvarı, bir ARGE toplantı salonu, bir dinlenme salonu, 250 kişilik konferans salonu ve 200 kişilik yemekhane yer alıyor.

İşsizlere fırsat sanayiye eleman

 

Niyazi Akdaş ve Serdar Tütek, ASOSEM’i Hürriyet Ankara Muhabiri Murat Yılmaz’a gezdirdi.

 

 

 

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