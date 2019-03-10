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Ankara Haberleri: İşini yapan herkes arkadaşımızdır

ANKARA HABERLERİ

İşini yapan herkes arkadaşımızdır

Sedat CENİKLİ
10.03.2019 - 10:07Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, anket sonuçlarında önde olduğunu belirterek, “Allah nasip edecek, 31 Mart akşamı en az 10 puan farkla seçimi alacağız” dedi.

Sedat CENİKLİ

Dün, Sincan’da seçim koordinasyon merkezi açılışında konuşan Yavaş, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile arasındaki puan farkının açıldığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankaralı kararını vermiş ve bir 5 yıl bizi deneyecek. Yeni bir yönetim gelecek. ‘Hemen işçi çıkaracak’ diye başlıyor. İşçi çıkarmayacağız, işini yapan herkes bizim mesai arkadaşımızdır. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız, oynamayacağız. Bundan sonra yetimin malını sağda solda harcamak yok. Asla ötekileştirmeyeceğiz. Ankara’da herkesten su parası alıyorsak, herkese eşit hizmet vereceğiz. Allah nasip edecek, 31 Mart akşamı en az 10 puan farkla seçimi alacağız. Ama asla ve asla zafer kazandık demeyeceğiz. Sadece ve sadece Ankaralı hemşehrilerimiz bize 5 yıllığına yetki verdi diyeceğiz. Asla rakibimizi kötülemeyeceğiz.

‘İYİ Kİ SEÇMİŞİZ’ DİYECEKSİNİZ

22 gün kaldı. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Yeni bir yönetime, değişime ihtiyaç var. Sevgili Sincanlılar üç seçimdir aynı şeyi yapıp da sonunda farklı bir netice beklemeyin. Üçüncüde farklı bir şey yapın şimdi ve bunları değiştirin, sonucu görün. Bizlere güvendiğiniz için sizleri mahcup etmeyeceğiz. Sizleri utandırmayacağız. ‘İyi ki seçmişiz’ diyeceksiniz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşini yapan herkes arkadaşımızdır hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mart 2019 tarihinde saat 10 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşini yapan herkes arkadaşımızdır haberi güncellenecektir.

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