İş kazaları 6 ayda 28 can aldı

İş güvenliği ve işçi sağlığını artırmak amacıyla çalışmalar yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ‘Haziran ayı iş cinayetleri raporu’ ile birlikte yılın ilk altı ayında yaşanan iş kazalarında hayatını kaybedenlerin rakamını da açıkladı. Kazaların yaşandığı iş yerlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarından ve sendikalardan edinilen bilgilerle oluşturulan rapora göre Türkiye’de, yılın ilk 6 ayında 840 işçi geçirdikleri kazalarda hayatlarını kaybetti. Ankara da en çok işçi ölümünün yaşandığı 6’ncı il oldu. Başkent’te yılın başından haziran ayı sonunan kadar yaşanan iş kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 28’i buldu. En çok işçi ölümünün yaşandığı Ocak’ta 9, Şubat’ta 3, Mart’ta 8, Nisan’da 4, Mayıs’ta 2 ve Haziran’da 2 işçi hayatını kaybetti.

12’Sİ MÜLTECİ, 1’İ ÇOCUK İŞÇİ

Raporda, ölenlerden 12’sinin Siteler ve İskitler’de çıkan yangınlarda hayatını kaybeden mülteciler olduğu belirtilerek, “5 mülteci işçi doğrudan yanmamış ve dumandan zehirlenerek yaşamını kaybetmiş olsa da iş yeri tehlikesi olarak düşünüldüğünde yanmaya dahil etmek daha doğru” ifadesi kullanıldı. Ayrıca 1 işçinin de yaşının 18’den küçük olduğu belitilerek, çocuk işçi sorununa dikkat çekildi.

İKİNCİ SIRADA YÜKSEKTEN DÜŞME

İşçilerin ölümüne, yanmadan sonra son en çok yüksekten düşme ile elektrik çarpması ve ezilme kazaları sebep oldu. Altı ay içinde hayatını kaybeden işçilerden 4’ü yüksekten düşme, 4’ü elektrik çarpması-ezilme, 3’ü kalp krizi, 2’si silahlı saldırı, 2’si trafik kazası, 1’i ise meslek hastalığı olarak sayılan akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.