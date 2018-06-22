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Ankara Haberleri: İki EGO otobüsü çarpıştı

ANKARA HABERLERİ

İki EGO otobüsü çarpıştı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
22.06.2018 - 14:52Son Güncelleme :

Ankara-Ayaş Yolu’nda seyir halindeki bir EGO otobüsü, yolcu almak için yol kenarında duran bir başka EGO otobüsüne çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara-Ayaş Yolu üzerinden Etimesgut-Eryaman seferini gerçekleştiren 2 EGO otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre dün sabah saatlerinde Etimesgut Altay Mahallesi yakınlarındaki durakta yolcu indiren 06 BY 5212 plakalı EGO otobüsüne, 06 DV 3878 plakalı bir başka EGO otobüsü arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle 06 DV 3878 plakalı otobüsün ön koltuğunda yolculuk eden yolcu Nilgün Can (46) araç içinde sıkışarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi ulaştı. 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları yaralıları Başkent’teki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada can veren Nilgün Can’ın cansız bedeni ise Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ayaş Yolu’nda trafik akışı yaklaşık bir saat kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otobüslerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından araç akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki EGO otobüsü çarpıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2018 tarihinde saat 14 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki EGO otobüsü çarpıştı haberi güncellenecektir.

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