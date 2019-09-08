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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hurda barakalarına yıkım operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Eylül 2019 tarihinde saat 17 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hurda barakalarına yıkım operasyonu haberi güncellenecektir.