Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Hurda barakalarına yıkım operasyonu

Ankara Haberleri: Hurda barakalarına yıkım operasyonu

ANKARA HABERLERİ

Hurda barakalarına yıkım operasyonu

Hürriyet Haber
08.09.2019 - 17:00Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Solfasol, Baraj ve Doğantepe mahallelerinde çevre kirliliği oluşturan kaçak hurdacı barakalarına denetim gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

Zabıta ekipleri, barakaları polis eşliğinde yıktı. Altındağ’da düzensizliğe ve çevre kirliliği oluşturanlara izin vermeyeceklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda mahallelerimizde çevre kirliliği oluşturan unsurlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Hurda barakalarına yıkım operasyonu

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hurda barakalarına yıkım operasyonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Eylül 2019 tarihinde saat 17 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hurda barakalarına yıkım operasyonu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Okul bahçeleri teneffüslere hazır

Okul bahçeleri teneffüslere hazır

Havalimanı refüjünü üniversiteliler tasarlayacak

Havalimanı refüjünü üniversiteliler tasarlayacak

Gölbaşı’na kent çiftliği

Gölbaşı’na kent çiftliği

Çıraklıktan ihracata

Çıraklıktan ihracata

C plaka mahallesi

C plaka mahallesi

Trafo hırsızı akıma kapıldı

Trafo hırsızı akıma kapıldı

Bunalıma giren koca video paylaşarak evini yakmak istedi

Bunalıma giren koca video paylaşarak evini yakmak istedi

Sonance Festival için geri sayım başladı

Sonance Festival için geri sayım başladı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.