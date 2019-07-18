Hükümlü çocukları hayata hazırlayalım

Çeşitli nedenlerle hüküm giymiş olan küçük yaştaki çocukların meslek edinmesi ve sosyalleşmesi için yapılan eğitim çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Ramazan Şimşek ise “Hükümlü çocukları hayata hazırlamak, sosyalleştirmek ve meslek sahibi yapmak, suç ve suçlu sayısının azalmasına katkı sağlayacaktır” dedi.
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