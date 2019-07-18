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Ankara Haberleri: Hükümlü çocukları hayata hazırlayalım

ANKARA HABERLERİ

Hükümlü çocukları hayata hazırlayalım

Hürriyet Haber
18.07.2019 - 16:00Son Güncelleme :

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları’na bağlı faaliyetlerini sürdüren Ankara Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü, hükümlerini tamamlamaya çalışan bir grup çocuğu Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait seraya götürerek tarımla ilgili eğitim verdi.

Hürriyet Haber

Çeşitli nedenlerle hüküm giymiş olan küçük yaştaki çocukların meslek edinmesi ve sosyalleşmesi için yapılan eğitim çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Ramazan Şimşek ise “Hükümlü çocukları hayata hazırlamak, sosyalleştirmek ve meslek sahibi yapmak, suç ve suçlu sayısının azalmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hükümlü çocukları hayata hazırlayalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hükümlü çocukları hayata hazırlayalım haberi güncellenecektir.

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