Hitit Rallisi evine dönüyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun düzenlediği ‘2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası’nın son yarışı olan ve Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları sponsorluğunda gerçekleştirilen 46. Hitit Rallisi, 16-17 Kasım'da Ankara’da düzenlenecek. Rallinin uzun süredir Ankara’da yapılamadığını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran şunları söyledi:



MEMNUNİYET DUYUYORUZ

“Ankara’nın önemli değer ve markalarının bir araya geleceği Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları organizasyonu öncesinde Hitit Rallisi de evine dönüyor. Evine dönmesinden memnuniyet duyuyoruz. Başkent’in önemli spor dallarına ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. Organizasyon sadece otomobil yarışı için değil, Ankara'yı geliştirmek ve marka haline getirmek için de yapılıyor.” ANOK Başkanı İbrahim Çağrı Nerkiz, son 10 yılda bu ralliyi sadece 1 kez başkentte organize edebildiklerini hatırlatarak, desteklerle tekrar Ankara'da bir araya gelme şansını yakaladıklarını söyledi.

SEYİRCİ ETABI OLACAK

ATO önünden önümüzdeki cumartesi verilecek start ile başlayacak rallinin ilk gününde, Armada Alışveriş Merkezi otoparkında seyirci özel etabı gerçekleştirilecek. İkinci gün 90 kilometresi özel etap olarak geçilecek ralli, toplamda 370 kilometrenin tamamlanmasıyla sona erecek. Pazar Günü ise ekipler Ballışeyh, Tulumtaş, Ücret mahalleleri bölgesinde; toplam 370 kilometre yol katedecekler. ATO’da gerçekleşecek kupa töreni ile 2019 Zafer Vatansever Ralli Kupası da sahibini bulacak.