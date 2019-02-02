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Ankara Haberleri: Hesapları boşalttılar

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Hesapları boşalttılar

Gökhan CEYLAN/DHA
02.02.2019 - 10:51Son Güncelleme :

Bankamatiklere yerleştirdikleri düzenek sayesinde 5 ilde vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E.’ ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin 2018’de bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hesapları boşalttılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2019 tarihinde saat 10 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hesapları boşalttılar haberi güncellenecektir.

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