Hesapları boşalttılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere Zonguldak, Adana, Niğde ve Kırşehir'de banka ATM'lerine dolandırıcılar tarafından kart kopyalama cihazı takıldığını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, vatandaşların kartlarını kopyalayarak hesaplarını boşalttıkları tespit edilen Ferhat G., Durmuş D., Hasan E.’ ve Tuncay Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Ferhat G. ve Durmuş D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, ATM'ye düzenek yerleştirmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şüphelilerin 2018’de bu yöntemle yaklaşık 20 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
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