Etkinlikte konuşan Yavaş, projelerini anlattı. Belediyelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına göre çalışması gerektiğinin altını çizen Yavaş, “Belediyelerin öncelikleri olur. Bu öncelikler neyse, sorar vatandaşlara ve ondan sonra onların isteklerine göre yapar. Biz, Cumhurbaşkanının da açıkladığı belediyecilik ilkelerini her platformda anlatmaya çalışıyoruz” dedi. Su faturalarının arkasında, ödenen paralarla yapılan yatırımların bilgilerinin yer alacağını belirten Yavaş, “Harcadığımız paraların hesabının bizden sorulmasına talibiz. Paraları sağa sola savurup, ‘Ben hesabımı size vermem, öbür dünyada veririm’ deyip önünüzden kaçmayacağız” ifadesini kullandı.

DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT

İmar rantlarının belediyeye aktarılacağını ve o rantlarla düşük gelirli vatandaşlara sosyal konut yapılacağını söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

“Herkese eşit hizmet edeceğiz. Vergi alırken kimseyi ayırmıyorsak, hizmet ederken de kimseyi ayırmayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz gerçekten seçimi kazandığımızda zafer kazanmış olmayacağız. Çünkü seçimlerin ve demokrasilerin kaybedeni yoktur. 5 yıl hizmet etmek için yetki istiyoruz sizden.”

TÜRKÜLERDEKİ ANKARA

Etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da herkese hizmet etmek için çalıştıklarını kaydetti. Yaşar şunları söyledi: “İnşallah Ankara daha güzel olacak. Türkülerdeki Ankara olacak. Ankara’nın kaynakları güzel kullanıldığında nasıl verimli olduğunu ve sorunların nasıl çözülebildiğini, Ankara’nın ilerlemesinin nasıl daha iyi olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Ben buna inanıyor ve Mansur Yavaş’a güveniyorum.”

AKYURTLULARA FUAR ALANI SÖZÜ

Mansur Yavaş dün de Akyurt’ta Mansur Yavaş Gönüllüleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Akyurt’un sorunlarını ve ihtiyaçlarını bildiğini belirten Yavaş, özetle şunları söyledi: “Bu sorunlarınızı çok kısa zamanda çözmeye Mansur Yavaş olarak söz veriyorum. Bu ilçenin az ilerisine bir kapı yapmışlar ya, onun yerine 50 tane okul yapılırdı. Hepsi sizden alınan su paralarıyla, vergilerle yapıldı ama sormadılar. Akyurt çok güzel bir besicilik ve tarım alanı. Bu konuda belediyede bir destek merkezi kuracağız. Akyurt’ta yıllardır seçim malzemesi yapılan, bir türlü tamamlanamayan bir fuar alanı konusu var. Göreve geldiğimde, fuar alanının en kısa sürede hizmete açılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarını seferber etmeye söz veriyorum.”