Her pastanın yarısı hayvanlara

Ankara’da yaşayan pasta şefi Nurgül Çakmak, sahipsiz hayvanlara yardım edebilmek amacıyla sosyal medyada ‘bir pasta=bir hayat’ adıyla bir kampanya yürütüyor. Çakmak, kampanya kapsamında, bakıma muhtaç hayvanlara yardım edebilmek için çalışan ve çok sayıda takipçisi bulunan ‘adoptme06’ adlı Instagram sayfasıyla ortak çalışıyor. Çakmak, hem bu sayfa hem de ‘nurgulcakmak_butikpasta’ adlı kendi hesabı üzerinden gelen pasta siparişlerinden elde ettiği kazancın yüzde 50’sini, sahipsiz hayvanların beslenmesi ve tedavilerinde kullanılması için bağışlıyor. Bağışlar, adoptme06’nın takipçisi diğer hayvanseverlerin yardımlarıyla da birleşerek sahipsiz hayvanların yiyecek ve bakım gibi ihtiyaçlarında kullanılıyor. Butik üretim yapan hayvansever şef, kampanyayla ilgili şunları söyledi:

MUHTAÇ OLANLARA YARDIM

“Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Evimizde dört kedimiz var, elimizden geldiğince sokakta yaşayan hayvanlara da yardım etmeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında da ‘ne yapabilirim’ diye düşündüm. Özel siparişlerim oluyor, butik üretim yapıyorum. ‘Madem işim bu, hayvanlar için bunu kullanayım’ dedim. Sonra adoptme06 ile iletişime geçtim ve böylece başlamış olduk. Bu sayfalar üzerinden ya da kampanyadan haberdar olup da arayanlardan gelen siparişlerden kazandığım paranın yarısı yardıma muhtaç, tedavisi devam eden canlılara gidiyor. Dileyen parayı direkt adoptme06’ya gönderebiliyor. Uğraşmak istemeyenlerinkini de ben yönlendiriyorum.”

SOKAKLARI PAYLAŞMALIYIZ

Kampanyanın büyümesi ve daha fazla can dosta yardım edebilmek için çalıştıklarını belirten Çakmak, “Dışarıda birçok can dost var ve biz onlarla birlikte yaşıyoruz. Sokaklar onların evi. Biz sadece paylaşıyoruz. Onların atılması, bırakılması, zarar görmesi çok acı. Bunun önüne geçmemiz için toplumsal olarak bilinçlenmemiz gerek” diye konuştu.

SEVMEYEBİLİRSİN AMA DOKUNMA

Yardıma muhtaç hayvanlara sağladığı yardım imkânları ve sahiplendirme çalışmalarıyla kısa sürede çok sayıda hayvanseverin dikkatini çeken 15 bin takipçili adoptme06’nın kurucusu ise şu ifadeleri kullandı:

“Önceleri gazetelerden ilan verirdik hayvanları sahiplendirmek için ya da mahallede kendi aramızda yapardık. Şimdi işimiz daha kolay ama hâlen yetmiyor. 2016’dan beri aktif olarak kullanıyorum sayfayı. Elimizden geldiğince yardım ediyoruz, sahiplendirmeye çalışıyoruz. Ama bu işin temeli çocuk eğitiminde. Hayvan sevgisi bilincinin çocuk yaşta evde, okulda, camide, mahallede verilmesi gerekiyor. ‘Aman hasta olur’ falan diyerek, çocuklardan uzaklaştırmamalıyız hayvanları. Sevmek zorunda değilsin ama dokunma. Evde beslemek zorunda değilsin ama zarar verme.”