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Ankara Haberleri: Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız

ANKARA HABERLERİ

Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız

Hürriyet Haber
07.09.2019 - 16:01Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem Ayı’nın başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatandaşlarla, Pir Sultan Abdal Cemevi’nde bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Birlik ve beraberlik mesajı veren Yaşar, Alevi kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin asli değerleridir. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda Yüce Allah’tan tuttuğunuz oruç ve matemlerinizi kabul etmesini diliyorum” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Eylül 2019 tarihinde saat 16 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız haberi güncellenecektir.

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