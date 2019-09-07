Birlik ve beraberlik mesajı veren Yaşar, Alevi kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin asli değerleridir. Hepimiz büyük bir çınarın dallarıyız. Aynı toprağa kök saldık, aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir. Biz Türk Ulusu olarak Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda Yüce Allah’tan tuttuğunuz oruç ve matemlerinizi kabul etmesini diliyorum” diye konuştu.