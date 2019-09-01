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Ankara Haberleri: Hayali askere gitmek ve takım elbise giymek

ANKARA HABERLERİ

Hayali askere gitmek ve takım elbise giymek

Ertuğrul SUBAŞI/AA
01.09.2019 - 15:16Son Güncelleme :

Ankara'nın Balâ ilçesinde yaşayan 154 kilo ağırlığındaki Fatih Akkoyun, fazla kilolarından kurtulup vatani görevini yerine getirmeyi ve ardından takım elbise giyebilmeyi hayal ediyor.

Ertuğrul SUBAŞI/AA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle hareket zorluğu yaşayan Akkoyun, kısa süreli yürüyüşlerde bile zorlandığı için dışarı çıkamıyor. Hormon bozukluğu nedeniyle 3 yaşından bu yana kilo alan Akkoyun, hastalığı yüzünden ilkokul ve ortaokul dönemlerinde kendisiyle dalga geçildiğini, lisede öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Tedavi için toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmek zorunda olduğunu ancak aşırı kilolu olduğu için bazen minibüse alınmadığını anlatan Akkoyun, hayırseverlerin ve yetkililerin desteğiyle obezite tedavisinin ardından mide küçültme ameliyatı olmayı istediğini dile getirdi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayali askere gitmek ve takım elbise giymek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Eylül 2019 tarihinde saat 15 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayali askere gitmek ve takım elbise giymek haberi güncellenecektir.

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