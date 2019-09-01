Hayali askere gitmek ve takım elbise giymek

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle hareket zorluğu yaşayan Akkoyun, kısa süreli yürüyüşlerde bile zorlandığı için dışarı çıkamıyor. Hormon bozukluğu nedeniyle 3 yaşından bu yana kilo alan Akkoyun, hastalığı yüzünden ilkokul ve ortaokul dönemlerinde kendisiyle dalga geçildiğini, lisede öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi. Tedavi için toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmek zorunda olduğunu ancak aşırı kilolu olduğu için bazen minibüse alınmadığını anlatan Akkoyun, hayırseverlerin ve yetkililerin desteğiyle obezite tedavisinin ardından mide küçültme ameliyatı olmayı istediğini dile getirdi.