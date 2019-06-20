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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Haşerede ilk ilaç sıkıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 14 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Haşerede ilk ilaç sıkıldı haberi güncellenecektir.