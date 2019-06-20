Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Haşerede ilk ilaç sıkıldı

Ankara Haberleri: Haşerede ilk ilaç sıkıldı

ANKARA HABERLERİ

Haşerede ilk ilaç sıkıldı

Hürriyet Haber
20.06.2019 - 14:36Son Güncelleme :

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sıcak havalarda vatandaşların park ve yeşil alanlarda, rahat bir yaz geçirebilmesi için parkları, yeşil alanları ilaçladı.

Hürriyet Haber

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ekiplerin böceklere ilk müdahaleyi yaptığına dikkat çekerek, “Ekiplerimiz larva döneminde yapılan bu ilaçlamanın ardından periyodik ilaçlama işlemini de sürdürecekler” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Haşerede ilk ilaç sıkıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 14 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Haşerede ilk ilaç sıkıldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Önder’den 4 bin kamyon moloz toplandı

Önder’den 4 bin kamyon moloz toplandı

Geri dönüşümle çevre dostu proje

Geri dönüşümle çevre dostu proje

Ankaragücü’nde çalışmalar başladı

Ankaragücü’nde çalışmalar başladı

Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Kemal’in hayali gerçeğe dönüştü

Eğlenceli Bilim ve Matematik

Eğlenceli Bilim ve Matematik

Saldalyesine kavuştu

Saldalyesine kavuştu

Heykeller emanette

Heykeller emanette

Çaldılar büfede sattılar

Çaldılar büfede sattılar

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

20 Haziran 2019, Perşembe
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.