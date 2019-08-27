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Ankara Haberleri: Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

ANKARA HABERLERİ

Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

Ömer OLCAY-AA
27.08.2019 - 16:32Son Güncelleme :

Halk Ekmek büfelerinin yerini Halk Marketlerin alacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız” dedi.

Ömer OLCAY-AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek büfeleri yerine ‘Halk Market’lerin geleceğini açıkladı. Kent merkezindeki bakkallara da bayilik imkanı sağlayacaklarını anlatan Yavaş şunları söyledi: “Halk Ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız. Ayaş tarafından süt satın alacağız orada satılacak. Aynı zamanda köylerde hayvancılığı teşvik ederek burada yemini vererek, ucuz üretim yapmalarını sağlayarak insanlara ucuz et yedireceğiz. Ürünleri halk market satacak. Bunun yanında da en az 50 ile 100 kalem arasındaki malın halk marketler de satılmak suretiyle bakkalların bir zincir mağazası olmalarını sağlayacağız. Bakkallardan belirli bir miktarda depozito almak suretiyle vereceğimiz mal karşılığı bakkalları zincir mağazalarla rekabet eder hale getireceğiz. Dolayısıyla bugün bakkallık mesleği de büyük marketlerin altında eziliyor. Onlar da ezilmemiş olacak bu arada köylerdeki tarımsal kalkınmaya da faydamız olacak.”

Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

ESENBOĞA METROSU İÇİN KREDİ

20 İLÇEYE 20 KREŞ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde çalışan annelerin çocukları için ilk etapta 20 ilçede 20 gündüz bakımevi açacak. Belediye hizmet binasında çalışanlar için de açılacak olan ve 4 bin çocuğun bakılmasının planlandığı bakımevleri ocak ayında hizmete girecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor haberi güncellenecektir.

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