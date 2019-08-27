Halk Ekmek gidiyor Halk Market geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek büfeleri yerine ‘Halk Market’lerin geleceğini açıkladı. Kent merkezindeki bakkallara da bayilik imkanı sağlayacaklarını anlatan Yavaş şunları söyledi: “Halk Ekmek büfeleri ortadan kalkıyor. Bunun yerine merkezde bulunan 4 bin 600 bakkala, istedikleri takdirde zincir marketler gibi içini ve dışını yenilemek suretiyle bizim bayilerimiz olmaları için imkan sağlayacağız. Ayaş tarafından süt satın alacağız orada satılacak. Aynı zamanda köylerde hayvancılığı teşvik ederek burada yemini vererek, ucuz üretim yapmalarını sağlayarak insanlara ucuz et yedireceğiz. Ürünleri halk market satacak. Bunun yanında da en az 50 ile 100 kalem arasındaki malın halk marketler de satılmak suretiyle bakkalların bir zincir mağazası olmalarını sağlayacağız. Bakkallardan belirli bir miktarda depozito almak suretiyle vereceğimiz mal karşılığı bakkalları zincir mağazalarla rekabet eder hale getireceğiz. Dolayısıyla bugün bakkallık mesleği de büyük marketlerin altında eziliyor. Onlar da ezilmemiş olacak bu arada köylerdeki tarımsal kalkınmaya da faydamız olacak.”

ESENBOĞA METROSU İÇİN KREDİ

20 İLÇEYE 20 KREŞ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde çalışan annelerin çocukları için ilk etapta 20 ilçede 20 gündüz bakımevi açacak. Belediye hizmet binasında çalışanlar için de açılacak olan ve 4 bin çocuğun bakılmasının planlandığı bakımevleri ocak ayında hizmete girecek