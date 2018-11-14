Güçlü dinamolar

Spor Toto Süper Lig’in 12 haftalık bölümünde 16 takımdan 25 futbolcu tüm maçlarda 90 dakika forma giyerek, istikrarlı bir performans ortaya koydu. 6 yıl aradan sonra yeniden Süper Lige dönen ve geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 6. basamakta yer alan sarı-lacivertlilerde 24 oyuncu, görev yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 411 futbolcu görev alırken, sadece 25 futbolcu maçların tamamında sahada kaldı. MKE Ankaragücü’den Erdem Özgenç ve Ricardo Faty şu ana kadar oynanan maçların tamamında 90 dakika görev aldı.

Geride kalan sezon Bursaspor’dan transfer edilen Erdem Özgenç, Birinci Ligde kazanılan büyük başarıda önemli rol oynarken, bu sezon da Süper Ligde asistlerine devam ediyor. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Kartal’ın değişmezleri arasına girdi.

Sezon başında Bursaspor’dan alınan Ricardo Faty, eski takımında fazla forma şansı bulamazken, Ankaragücü’nde 12 maçın hepsinde 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Faty, attığı 3 golle de takımına puan getirdi. Süper Lig’de tüm maçlarda 90’ar dakika forma giyen 25 futbolcunun 7’si kaleciler oldu. Ligde Galatasaray ve Beşiktaş’tan hiçbir futbolcu, geride kalan 12 maçın tamamında sahada kalamadı.

EN İSTİKRARLISI KASIMPAŞA

Süper Lig’de bu sezonki başarılı performansıyla üst sıralarda yer alan Kasımpaşa, kadrodaki istikrarıyla da dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlı takım, ligin geride kalan bölümünde sadece 20 futbolcu ile mücadele etti. Kasımpaşa’yı bu alanda 21’er futbolcuyla lig lideri Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor takip etti. MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile birlikte 24’er oyuncu sahada yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak oynayan, Kubilay Kanatsızkuş, hem Bursaspor hem de Ankaragücü formaları giydi.

SAKATLAR İZİN YAPMADI

Ankaragücü’nde, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, futbolculara 3 gün izin hakkı tanınırken, sakatlığı bulunan futbolcular antrenman yapmayı sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları devam eden Thomas Heurtaux, Johannes Hopf ve Alihan Kubalas, Beştepe Tesisleri’nde kondisyoner eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertli futbolcular, 13. haftada Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına 14 Kasım Çarşamba günü başlayacak.